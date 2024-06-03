"علام" يتابع مستجدات مشروع كوبرى الواسطى ويتفقد سير العمل بملف التصالح ببني سويف

زار اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، مركز الواسطى، تفقد خلالها مستجدات وسير الأعمال بمشروع الكوبري العلوي أعلى مزلقان سكك حديدعلى الطريق الزراعي،للوقوف ميدانيا على الموقف التنفيذي والمعوقات التي قد تواجه سير العمل،لسرعة توفير الحلول أو البدائل الممكنة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتفقد السكرتير العام المساعد،مستجدات وسير العمل بالمرحلة الأولى من المشروع، الذي يتضمن إنشاء عدد 2 كوبري سيارات (ذهابًا + إيابًا) بطول 750 مترًا لكل كوبري، وبعرض 2 حارة بإجمالي عرض 10 أمتار لكل كوبري، علاوة على إنشاء طريق خدمة بعرض 5 أمتار، لتسهيل حركة الدخول والخروج من مدينة الواسطى.

و أشار السكرتير العام المساعد إلى تكليفات المحافظ بالمتابعة المستمرة لسير العمل بالمشروع وتذليل كافة المعوقات والتنسيق بين الجهات ذات الصلة ، والإعداد للتجهيز للمرحلة الثانية.

كما تابع السكرتير العام المساعد، سير العمل في المركز التكنولوجي واطلع على آلية استقبال طلبات التصالح وفحصها وفقًا لقانون التصالح الجديد 187 ولائحته التنفيذية ، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لإنهاء الطلبات وتجنب التكدس، مشيرا إلى توجيهات المحافظ بضرورة استمرار المتابعة اليومية لسير العمل في ملف التصالح، وضمان تقديم الخدمة بشكل لائق وفعال.