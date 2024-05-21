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الثلاثاء 21 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزير الإسكان يتفقد وحدات "سكن لكل المصريين" وأعمال المرافق ببنى سويف الجديدة

جولة مدينة بني سويف
جولة مدينة بني سويف
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تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، الجارى تنفيذها بمدينة بنى سويف الجديدة، وكذا تفقد أعمال المرافق الجارى تنفيذها بمنطقة امتداد المدينة، وتشمل الأحياء (7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - منطقة الداون تاون)، ويرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وشدد الوزير، على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية، وأعمال المرافق لقطع الأراضى بمختلف أنواعها، والالتزام بأعلى معايير الجودة، من أجل الإسراع بمعدلات تنمية المدينة، وتوفير جميع أنماط الإسكان، والخدمات، والفرص الاستثمارية، لأهالينا بمحافظات الصعيد.

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بموقع وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتفقد نماذج للوحدات التى تم تشطيبها، حيث أوضح رئيس جهاز مدينة بنى سويف الجديدة، أنه جار تنفيذ 144 وحدة سكنية (6 عمارات)، وتم تصميم أعلى منطقة الإسكان الاجتماعي عمارات بمساحة 82 فدانا لتنفيذ 172 عمارة بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وجار طرح المرحلة الأولى للتنفيذ بعدد (84 عمارة - 2016 وحدة)، هذا بخلاف آلاف الوحدات السكنية المنفذة بالمدينة بأنماط متنوعة من خلال الهيئة أو القطاع الخاص والمواطنين.


كما تفقد الوزير ومرافقوه، أعمال المرافق الجارى تنفيذها بمنطقة امتداد المدينة بالأحياء (7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - منطقة الداون تاون)، وتشمل، شبكات مياه الشرب، والصرف الصحي، والرى، والطرق "فرمة"، حيث تضم تلك الأحياء 8385 قطعة أرض سكنية بمختلف أنماط الإسكان (أكثر تميزاً - متميز - متوسط - اجتماعى).

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مدينة بني سويف الجديدة سكن لكل المصريين -المبادرة الرئاسية