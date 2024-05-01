نصائح تساعد على صحة العظام مدى الحياة

صحة العظام من أهم الأشياء التي يجب أن يحافظ عليها أي شخص من عمر مبكر حتى لا يعاني منها في سن كبير فهناك عدة نصائح على أي شخص اتباعها للحفاظ على صحة العظام مدى الحياة فمشاكل العظام من المشاكل المزعجة التي قد يتعرض لها أي شخص وقد يكون حتى في سن صغير، وتبرز "البوابة نيوز" نصائح الأطباء للحفاظ على عظام الجسم من الكسور والهشاشة والمشاكل المختلفة.

-نصائح للحفاظ على صحة العظام:

الحفاظ على الكالسيوم والكولاجين في الجسم.

الابتعاد عن المشروبات الغازية.

تناول الفواكه والخضروات الصحية.

التقليل من تناول الأكلات الغير صحية والسريعة.

متابعة الحالة الصحية للجسم مع الطبيب في حالة الإصابة بالسرطان أو تغيرات هرمونية فهذه المشاكل تؤثر على صحة العظام.

ممارسة التمارين الرياضة من سن صغير.

تناول الفيتامينات والمعادن التي يحتاج إليها الجسم بمعرفة الطبيب.

عدم الجلوس والنوم بطريقة خاطئة حتى لا يتأثر العمود الفقري.

تناول أكلات صحية لها تأثير على صحة العظام منها اللبن، الجبن، البيض، الفاصوليا المجففة، العدس.

التعرض لأشعة الشمس في أوقات مناسبة لامتصاص فيتامين د.

عدم رفع وحمل الأشياء الثقيلة والتي قد تعرض الظهر للمشاكل الصحية.

الحد من التدخين والسموم الأخرى كالمشروبات الكحولية.

علاج المشاكل الصحية التي تصيب الجهاز الهضمي والأمعاء ومرض السكري.