ads
الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

نصائح تساعد على صحة العظام مدى الحياة

صحة العظام
صحة العظام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

صحة العظام من أهم الأشياء التي يجب أن يحافظ عليها أي شخص من عمر مبكر حتى لا يعاني منها في سن كبير فهناك عدة نصائح على أي شخص اتباعها للحفاظ على صحة العظام مدى الحياة فمشاكل العظام من المشاكل المزعجة التي قد يتعرض لها أي شخص وقد يكون حتى في سن صغير، وتبرز "البوابة نيوز" نصائح الأطباء للحفاظ على عظام الجسم من الكسور والهشاشة والمشاكل المختلفة.

 

-نصائح للحفاظ على صحة العظام:

الحفاظ على الكالسيوم والكولاجين في الجسم.

الابتعاد عن المشروبات الغازية.

تناول الفواكه والخضروات الصحية.

التقليل من تناول الأكلات الغير صحية والسريعة.

متابعة الحالة الصحية للجسم مع الطبيب في حالة الإصابة بالسرطان أو تغيرات هرمونية فهذه المشاكل تؤثر على صحة العظام.

ممارسة التمارين الرياضة من سن صغير.

تناول الفيتامينات والمعادن التي يحتاج إليها الجسم بمعرفة الطبيب.

عدم الجلوس والنوم بطريقة خاطئة حتى لا يتأثر العمود الفقري.

تناول أكلات صحية لها تأثير على صحة العظام منها اللبن، الجبن، البيض، الفاصوليا المجففة، العدس.

التعرض لأشعة الشمس في أوقات مناسبة لامتصاص فيتامين د.

عدم رفع وحمل الأشياء الثقيلة والتي قد تعرض الظهر للمشاكل الصحية.

الحد من التدخين والسموم الأخرى كالمشروبات الكحولية.

علاج المشاكل الصحية التي تصيب الجهاز الهضمي والأمعاء ومرض السكري.

صحة العظام الكالسيوم الكولاجين