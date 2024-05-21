يلجأ الكثير من الأشخاص في فصل الصيف لإستخدام المراوح أو تكييف الهواء للتغلب علي موجات الحرارة الشديدة، وهي من أكثر الطرق انتشارا وفعالية للتغلب على موجات الحر المرهقة، حيث يجعل المكان بارد والجسم أيضا، ولكن الجلوس فترة طويلة له تأثير سلبي على صحتك الجسدية والعقلية ويؤدي لأعراض مثل جفاف العين إلى الإرهاق.

وبحسب موقع "تايمز ناو" إذا كنت تجلس في مكيف الهواء لفترة طويلة، فمن المتوقع أن تصاب بتلك الأعراض، في هذا التقرير نستعرض 5 طرق يؤثر بها تكييف الهواء على صحتك ، والقواعد صحية التي تحميك من الأمراض الناتجه عن استعمال التكييف وكيف تستخدمه بدون أن تصاب بالمرض.

5 طرق يؤثر بها تكييف الهواء على صحتك

أصبحت أجهزة تكييف الهواء ضرورية أكثر من اللازم ولابد من الحذر عند استخدامها حتي لاتتأثر بتيار بارد يعرضك لوعكه صحية وبينما نواصل الاعتماد على تكييف الهواء للهروب من الحرارة، نحتاج إلى فهم وإدراك تأثيره على صحتنا واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على صحتنا.

الآثار الجانبية لتكييف الهواء على الجسم

بالرغم من أن تكييف الهواء يوفر الراحة من الحرارة الشديدة ، إلا أن تكييف الهواء يمكن أن تؤثر سلبا على صحتنا بعده طرق متعددة:

جفاف الجلد والعين

- الجلوس عدد ساعات كثيرة أمام المكيف يمكن أن يقلل من رطوبة الهواء، مما يؤدي إلى جفاف الجلد والعينين وبالتالي نقص الرطوبة إلى جفاف الجلد وحكة بالإضافة الي ذلك، فإن التعرض لفترات طويلة للهواء الجاف يمكن أن يؤدي إلى تزايد الأمراض الجلدية الموجودة مثل الأكزيما.

يعد جفاف العين شكوى منتشرة خلال فصل الصيف، حيث يمكن أن يسبب انخفاض الرطوبة عدم الراحة والاحمرار والتهيج.

تصلب العضلات وآلام المفاصل

يمكن للهواء البارد الناتج عن مكيفات الهواء أن يحدث تصلب العضلات والمفاصل، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل التغيرات في درجات الحرارة بسهولة. التعرض لفترات طويلة للهواء البارد يمكن يخفض من تدفق الدم إلى العضلات والمفاصل، مما يؤدي إلى زيادة التيبس وعدم الراحة. يظهر ذلك التأثير تحديدا عند المرضي الذين يعانون بالفعل من التهاب المفاصل .

أمراض الجهاز التنفسي

تقوم مكيفات الهواء بتغيير الهواء في جميع أنحاء الأماكن المغلقة، مما قد يؤدي إلى احتجاز الغبار والمواد المسببة للحساسية والجسيمات الأخرى ونتيجة لذلك، قد يعاني الأشخاص المصابون بأمراض الجهاز التنفسي مثل الربو أو الحساسية من أعراض عند تعرضهم لمكيفات الهواء لفترة طويلة علاوة على ذلك، يمكن أن تساهم مكيفات الهواء في انتشار التهابات الجهاز التنفسي في الأماكن المزدحمة أو سيئة التهوية.

زيادة خطر الإصابة بالعدوى

يمكن أن تؤدي الصيانة غير الكافية لأنظمة تكييف الهواء، مثل التنظيف غير المتكرر للمرشح أو فحص مجاري الهواء، إلى تراكم الملوثات الميكروبية.

يمكن أن يؤدي استنشاق هذه الملوثات إلى زيادة خطر الإصابة بالعدوى والأمراض الأخرى، خاصة في الأماكن المغلقة ذات التهوية السيئة.

الصداع والتعب

قضاء ساعات طويلة في الأماكن المكيفة يمكن أن يسبب في الصداع والإرهاق. يمكن للهواء البارد أن يضيق الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ والصداع المستمر.

قواعد صحية تحميك من الأمراض الناتجه عن استعمال التكييف

تكييف الهواء يوفر الراحة التي تحتاج إليها نتيجه التعرض للحرارة والرطوبة، فمن الضروري أن نضع في اعتبارنا تأثيره المحتمل على صحتنا.

- الحفاظ على مستويات درجة الحرارة والرطوبة المثلى

يجب ضبط التكييف داخل الغرفة على درجة حرارة ورطوبة متوسطة لمنع الجفاف الزائد للهواء حيث يمكن أن يساعد استخدام جهاز ترطيب الهواء في استعادة رطوبة الهواء في البيئات الجافة.

- ضمان التهوية اللازمة

تهوية المساحات الداخلية بانتظام للسماح للهواء النقي بالتوزيع وتخفيف ملوثات الهواء الداخلي.

افتح الأبواب والنوافذ للتهوية الجيدة ، والأفضل تركيب مراوح في المناطق المعرضة لتراكم الرطوبة، مثل الحمامات والمطابخ.

- تنظيف وصيانة مكيف الهواء الخاص بك بشكل مستمر، بما في ذلك تنظيف المرشح، وفحص مجاري الهواء، سيساعد ذلك على منع تراكم الغبار والحطام والملوثات الميكروبية، مما يضمن جودة الهواء الداخلي المثالية.

- فترات راحة من البيئات المكيفة

فصل التكييف بين الحين والأخر ، للسماح لجسمك بالتأقلم مع درجات الحرارة الطبيعية. اقضي بعض الوقت في الخارج أو في أماكن جيدة التهوية بشكل طبيعي للحصول علي فوائد الهواء النقي وأشعة الشمس في الصباح الباكر.

- حافظ على رطوبة جسمك

اشرب الكثير من الماء حتي يصبح جسمك رطبا ، خاصة في الأماكن المكيفة حيث قد تكون مستويات الرطوبة منخفضة. الترطيب ضروري للحفاظ على صحة الجلد والأغشية المخاطية والصحة العامة.