محافظ أسوان: إطلاق حملة للتوعية بكيفية الاستخدام الآمن لخدمات شبكة الإنترنت

التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بوفد الجهاز المركزي لتنظيم الاتصالات للإعداد والتجهيز لإطلاق حملة التوعية التي سيتم تنظيمها على مدار يومي 2 و3 يونيو المقبل تحت شعار "اعرف حقك" حول كيفية الاستخدام الآمن لخدمات شبكة الإنترنت، حيث تستهدف الحملة المجتمع المدني وطلاب المدارس والجامعات والمرأة وذوي الهمم، وأيضًا العاملين بديوان عام المحافظة ومديريات الخدمات والمحليات.

جاء ذلك تحقيقًا لرؤية مصر 2030، وتأكيدًا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطبيق منظومة التحول الرقمي، ووفقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في هذا الشأن.

وخلال اللقاء الذي حضره اللواء محمد السجلابي، رئيس الإدارة التنفيذية للعلاقات الحكومية بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والعقيد أيمن سالم، مدير الاتصال الحكومي، والمهندس ضياء سليمان، مسؤول التوعية بالمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، والعميد أحمد دنش، مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة، أشاد اللواء أشرف عطية بالدور البناء والتنموى والمثمر الذي تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقيادة الدكتور عمرو طلعت، والدعم الكبير الذي يتم تقديمه للمحافظة، مما ساهم في تحقيق طفرة غير مسبوقة في مجال التحول الرقمي، وبالتالي الفصل بين المواطن طالب الخدمة والموظف مقدم الخدمة لتحقيق الشفافية الكاملة والقضاء على الفساد الإداري والمالي.

حصول أسوان على المركز الأول فى محور أفضل المحافظات فى توطين النظم



وأكد اللواء أشرف عطية على حصول محافظة أسوان على المركز الأول على مستوى الجمهورية في محور "أفضل المحافظات في توطين النظم ونقل التكنولوجيا" لعام 2023، وإنشاء أكبر مركز لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة بتكلفة 21 مليون جنيه، وربطه بـ 11 مركزًا تكنولوجيًا بمختلف المدن والمراكز، ودعمها بأحدث التقنيات والتطبيقات المتطورة والكوادر البشرية المدربة مما ساهم في الارتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية من خلال ميكنة المعاملات للإسراع بتقديم الخدمة في أقل وقت ممكن.

هذا ومن المقرر أن تتضمن فعاليات حملة التوعية التعريف بأهم القضايا المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومبادرات الجهاز وحقوق المستخدمين والخدمات الرقمية، والمحافظ الإلكترونية والشكاوى، والسلامة من أبراج تقوية شبكات الهاتف المحمول، والتكنولوجيا المتطورة مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني.

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