2 يونيو.. ندوة لمناقشة كتاب "اقتصاديات الطائرة الورقية" بنقاية الصحفيين

تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، ندوة لمناقشة كتاب "اقتصاديات الطائرة الورقية"، الذي يصدره الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب السابق، بالتعاون مع مؤسسة "القاهرة 24"، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً يوم الأحد 2 يونيو بقاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع في النقابة.

يدير الندوة الزميل الصحفي محمود المملوك، رئيس تحرير "القاهرة 24"، ويرأس المناقشة د. مدحت نافع الخبير الاقتصادي، كما يشارك في الندوة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والشخصيات العامة ا والاقتصادية.

ويذكر ان الكتاب عبارة عن تجميعة مقالات اقتصادية للدكتور محمد فؤاد، تم نشرها عبر "القاهرة 24" على مدار عامين منصرمين، وقرر إصدارها في كتاب يتضمن ما يصل إلى 52 مقالًا له، وثق خلالها ما واجهه الاقتصاد المصري والمواطن خلال هذه الفترة، وكذلك رؤيته الشخصية لتدارك الأزمات المتتالية، التي لاحقت المشهد، وآليات تقليل فرص تكرارها مستقبلًا.