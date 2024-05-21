نقابة الصحفيين تتلقى طلبات الأعضاء الراغبين في أداء الحج

تتلقى نقابة الصحفيين، طلبات الأعضاء الراغبين فى أداء فريضة الحج بنظام الباقات الاقتصادية، التى حددت السفارة السعودية قيمتها على هذا النحو (11922 أو12330 أو12500 أو13300 أو 13864) ريالًا سعوديًا بدون تذكرة الطيران وفق الضوابط التالية:

- تُمنَح التأشيرات فقط للصحفى.

- ألا يزيد سن الحاج على 65 عامًا.

- يتم اختيار باقة من تلك الباقات، وتأكيد سداد قيمتها وبعدها يتم إصدار تأشيرة الحج إلكترونيًا.

- يبدأ تقديم الطلبات اعتبارًا من الخميس 23 مايو2024 إلى الساعة الثانية عشرة ظهر الثلاثاء 28 مايو 2024، وفى حالة زيادة الأعداد المتقدمة عن الحصة تُجرى قرعة علنية بقاعة اللجان بالدور الثالث بمقر النقابة فى الساعة الثانية ظهر الأربعاء 29 مايو 2024.

تقدم الطلبات بمركز الخدمات الصحفية بالدور الأول بالنقابة مرفق بها:

1- صورة كارنيه النقابة لعام2024.

2- صورة جواز السفر صالح لمدة 6 أشهر على الأقل.

3- كتابة بريد إلكترونى مُفعل ورقم الموبايل لتلقى الموافقة عليه واستكمال الإجراءات.

4- صورة شخصية 4×6 بخلفية بيضاء

للاستعلام ت/01095469966