مجلس النواب يوافق على اتفاق بشأن توريد 7 قطارات نوم فاخرة من إسبانيا

وافق مجلس النواب نهائيا علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 34 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إسبانيا لتوريد عدد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو بقيمة 200 مليون يورو جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.

وأكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، على أهمية وجسامة الدور المحوري الذي يقوم به وزير النقل الفريق كامل الوزير ، وفريق عمله من أجل تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعمل على توطين صناعات السكك الحديدية بجمهورية مصر العربية، بالشكل الذي يدعم الاقتصاد المصرى ويضمن تحول مصر من مستورد المكونات السكك الحديدية إلى مصنع ومصدر لها وذلك ضمن أعمال تنفيذ المشروع المتكامل لتطوير منظومة النقل السككي بشقيه السكك الحديدية والنقل السككي بالجر الكهربائي.

وقال النائب علاء عابد ، أمام الجلسة العامه للبرلمان ،اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 34 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إسبانيا لتوريد عدد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو بقيمة 200 مليون يورو، أن وزارة النقل تمكنت أثناء تنفيذ مشروعات تطوير منظومة النقل السككي من تعظيم دور الشركات والمصانع المحلية ودمجها في شراكات مع الشركات والمصانع العالمية للمساهمة في تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة في منظومة السكك الحديدية وقد ظهر ذلك في عدد من الاتفاقيات منها : الاتفاق على قيام شركة هيونداي الكورية بتكوين تحالف مع الشركة الوطنية المصرية لإنشاء مصنع لتصنيع وتوريد عدد ٤٠ وحدة قطار للخطين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى وتسليمها وفقا لخطة التصنيع تشارك فيها الشركات المصرية تتم على ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى: تصل فيها نسبة التوطين إلى ٢٥%

المرحلة الثانية: يتم زيادة نسبة التوطين لتصل إلى ٣٥

المرحلة الثالثة: الوصول بنسبة التوطين الى ٥٠%

وأوضح عابد أنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي لاستكمال التعاون في توطين صناعة النقل بالسكك الحديدية والجر الكهربائي وتنفيذ الخط السادس لمترو الانفاق من خلال إنشاء مجمع صناعي بمدينة الإسكندرية يضم مصنعين، أحدهم لتصنيع الأنظمة الكهربائية والتحكم، والآخر للوحدات المتحركة ذات الجر الكهربائي بمختلف أنواعها ،بهدف تصدير منتجاته لجميع دول العالم وتحقيق عائد اقتصادي للبلاد، فضلاً عن توفير أكثرمن ۱۲۰۰ فرصة عمل.

وأشار عابد ، إلى أنه عند بحث اللجنة الاتفاقية المعروضة على البرلمان اليوم ، فقد تبين لها أن وزارة النقل قد توصلت إلى اتفاق مع شركة تالجو الإسبانية على إقامة مصنع متكامل بمنطقة كوم أبو راضى بمحافظة بني سويف، بنظام المشاركة مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتصنيع جميع أنواع عربات السكك الحديدية، على أن يستهدف هذا المصنع الآتي:الاعتماد على السوق المحلي لتوريد المواد الخام بنسبة ٨٠ % . تنفيذ أعمال التصنيع والتركيبات بنسبة 97% من إجمالي الأعمال التي تتم بمصانع شركة تالجو بإسبانيا.

وأضاف عابد ، أن توطين المكونات الداخلية للقطارات بنسبة تصل الى ٥٦%، العمل على نقل تكنولوجيا تصنيع باقي المكونات تدريجيا ، سد جميع احتياجاتنا من العربات وتصدير الفائض وقد تبين للجنة أنه يجرى حاليا تسريع اجراءات انشاء هذا المصنع والبدء فى الانتاج حتى تكون تلك العربات آخر عربات يتم استيرادها من الخارج.

وأشار عابد ، أن وزارة النقل تسعي دائما نحو تطوير منظومة النقل السككي وتعظيم الصناعات المحلية في مكوناتها وما تحقق من إنجازات وعمل جاد استطاع من خلال إنجاز الكثير من أعمال التطوير وتعظيم قدرات التصنيع المحلى لمكونات النقل السككي بالشكل الذى يتحقق معه مردود إيجابي على الاقتصاد القومى والمساهمة في تخفيض معدلات البطالة وتوفير العملات الأجنبية.