مدير أمن الجيزة يتفقد موقع غرق ميكروباص معدية منشأة القناطر المنكوب

تفقد اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة موقع غرق ميكروباص معدية منشأة القناطر المنكوب والذي خلف وراءه مصرع 10 أشخاص حتي الآن فيما تمشط قوات الإنقاذ النهري موقع الحادث بحثا عن مفقودين.

وكانت قد أوضحت التحريات الأولية عن أسباب وقوع حادث سقوط ميكروباص من أعلى معدية أبو غالب الوسطانية بمركز منشأة القناطر في الجيزة، إذ أكد شهود العيان في أقوالهم أن السيارة قادمة من محافظة المنوفية نحو محافظة الجيزة، وتقل فتيات وسيدات أغلبهن يتراوح أعمارهن ما بين 14 و 15 عام، جميعهن يعملن في مجال جمع العنب بأحد الشركات الخاصة، ويوميتهم تتراوح ما بين 100 إلى 120 جنيه، وأغلبهم من قرية سنتريس بمركز أشمون.

معاكسة العاملات

وأوضح شهود العيان أنه أثناء وقوف السيارة على المعدية، تشاجر سائق الميكروباص مع أحد الشباب الواقفين على المعدية بسبب معاكسته للبنات، فنزل من السيارة مسرعًا للتحدث مع الشاب، ولكن ترك الميكرباص شغال “ ممور” مما أدي إلى رجوع الميكروباص إلى الخلف منزلقًا في المياه “ الميكروباص ريح”

يعملون في جمع العنب

وأشار شهود العيان إلى أن هناك بعض الفتيات استطعن القفز من السيارة والنجاة والأخريات سقطن مع الميكروباص في المياه، واعتاد الأهالي على مرور ميكروباص الشركة هذا بشكل يومي لأن العاملات يوميًا يتواجدن في شركة جمع العنب من الساعة الـ7 صباحًا حتى الساعة 2 مساءً وبرفقتهم مقاولة الأنفار - توفت- .

آخر متعلقات الضحايا

وجمع الأهالي بعض متعلقات الضحايا والتي كانت عبارة عن شنط ولانش بوكس وبعض المقصات والأدوات التي تستخدم في جمع العنب، وتحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على سائق الميكروباص، وجاري التحقيق معه.

حصلت “البوابة نيوز” على أسماء الضحايا والناجين في حادث غرق ميكروباص معدية أبو غالب بمركز منشأة القناطر بالجيزة.

وجاءت أسماء الضحايا كالتالي:

جنا إيهاب دبور 15 سنة - قرية وردان

تهاني السيد عمر 40 سنة - قرية وردان

جنا أحمد عبد العليم محمود 12 سنة - قرية وردان

روضة رجب علي الصول

شهد محمد عبده عبد الجواد كساب 15 سنة

ملك عادل صقر حسن 14 سنة - قرية وردان

يسرى مجدي عبد الغني قاسم

هاجر أحمد عبد السلام

روان رمضان عيد

آلاء رمضان عبد المجيد عامر 18

وجاءت أسماء الناجين كالتالي:

ميادة رمضان عيد محروس علام 17 سنة

أميرة ضياء علي عرفة 15 سنة

جومانا عرفة فتحي عرفة 13 سنة

سميرة عبد العزيز محمد مصطفي 36 سنة

سماح وحيد عراف طلبة 20 سنة

صجية صلاح علي شحاتة 49 سنة

نسمة محمد عبد النبي حسن 14 سنة

حبيبة دياب حسن دياب 17 سنة

جنات أحمد لطفي عبد اللطيف

مشد مأساوي

واصطف أهالي وأسر ضحايا غرق ميكروباص سقط بـمعدية أبو غالب بمنشأة القناطر، في مشهد يرثى له وقفت أمهات وآباء الضحايا منتظرين خروج جثامين بناتهم، المشهد كان حزين للغاية فعلى ضفاف نهر النيل جلس بعض الاهالي في حالة حزن بعد علم بعضهم بوفاة ابنته وفي انتظار خروج الجثمان، وبعض الأسر الأخريات لا يعلموا إذا كانت ابنتهم على قيد الحياة أم لا، وكانت الحيرة على الأهالي الذين لا يعرفون مصير بناتهن حتى هذه اللحظة بالتزامن مع البحث عن جثامينهم، فالجميع كان يردد يارب ألطف ببناتنا، سواء كُن أحياء أم أموات أم لا يعلم مكان جثمانهم إلا الله.

تلقى المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط ميكروباص من معدية بالرياح البحيري بقرية أبو غالب بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين سقوط ميكروباص يقل عمال فتيات أصل إقامتهم محافظة المنوفية وجرى انتشال 10 فتيات على قيد الحياة، وجار العمل على انتشال الباقين مع استمرار عمليات البحث.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.