محافظ دمياط تتابع الإيرادات في الوحدة المحلية في السنانية

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، زيارة مفاجئة لمقر الوحدة المحلية لقرية السنانية ، لمتابعة منظومة العمل ، حيث جاء ذلك خلال جولتها الصباحية لهذا اليوم .

وقد تابعت " المحافظ" مستجدات الموقف بملفات العمل ، و الوقوف على جهود الوحدة التصدي للمخالفات و آخر التطورات بمنظومة النظافة و ملف التحصيلات ، حيث شددت " الدكتورة منال عوض " على الدفع بمنظومة التحصيلات والايرادات والارتقاء بمنظومة العمل.

وخلال الزيارة،قام فريق إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، بعمل انضباط ادارى بالوحدة ، للتأكد من انتظام منظومة العمل بها.

استكملت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولتها التى أجرتها صباح اليوم، بإجراء زيارة مفاجئة إلى مقر الوحدة المحلية لمدينة رأس البر لمتابعة سير العمل به .

و تفقدت " المحافظ " الادارات بالوحدة، تابعت خلالها منظومة العمل بها ، كما قام فريق إدارة الحوكمة و المراجعة الداخلية بعمل انضباط ادارى بالوحدة ، حيث تبين خروج ٢ من العاملين بدون إذن تم تحويلهم إلى إدارة الشئون القانونية بديوان عام المحافظة للتحقيق، و تم أيضًا مراجعة منظومة الايرادات بالوحدة ، وفى هذا السياق،، شددت " الدكتورة منال عوض " على دفع العمل بتلك المنظومة و تحقيق الانضباط الادارى بالوحدة.

وعلى جانب آخر، ، تفقدت " المحافظ " المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، لمتابعة منظومة تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، حيث أكدت على تنظيم آلية العمل والتيسير على المواطنين و التأكيد على ضرورة استيفاء كافة الملفات وفقًا لبنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية.

وفى ختام زيارتها لمدينة رأس البر ، تجولت " المحافظ " بالشوارع ، أكدت خلالها على إزالة كافة صور المخالفات و العمل وفقًا لخطة محددة لتحقيق السيولة المرورية بشوارع المدينة، موجهة أيضًا بتكثيف الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات للزائرين خلال موسم الصيف حيث تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط