انطلاق النسخة الثالثة لقمة تكني للتكنولوجيا وريادة الأعمال في القاهرة الأسبوع المقبل

أعلنت قمة تكني، الحدث الدولي الأكبر في منطقة البحر المتوسط المتخصصة في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا وريادة الأعمال، عن انطلاق النسخة الثالثة من "قمة تكني القاهرة" في الفترة من 25 حتى27 مايو، على أن تشهد القمة انطلاق أولي أيامها في أجواء تاريخية بمركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" بقصر السلطان حسين كامل، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حيث تأتي النسخة الثالثة للقمة تحت رعاية وبالتعاون مع الوزارتين، وتستمر فعاليات اليومين الثاني والثالث في استاد القاهرة الدولي.

وتأتي النسخة الثالثة من قمة تكني القاهرة تحت رعاية وبالتعاون مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشباب والرياضة. كما تضم قائمة رعايات عدة جهات تشمل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال "TIEC" والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا "DETGD"، واتحاد الغرف التجارية المصرية "FEDCOC". وذلك بالإضافة إلى الشريك الاستراتيجي، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وشريك الاتصالات، المصرية للاتصالات "وي"، والشريك البلاتيني، تراينجلز، والشريك الذهبي، Edventures ونوفارتس مصر وروش وكاردو، والشريك الفضي، سند، والمنظم الرئيسي شركة ماركيد.

ومن خلال النسخة الثالثة لقمة تكني في القاهرة، سيتم مناقشة عشر مسارات مختلفة تتضمن التكنولوجيا الإبداعية، والتمكين التكنولوجي، والتجارة الالكترونية، والتكنولوجيا التعليمية، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الصحية، والاستثمار، والدعاية والإعلان، وأكاديمية الأعمال للمشروعات الناشئة، و50 ورشة عمل يقدمها متخصصون وخبراء محترفون. وتستضيف القمة هذا العام أكثر من 300 متحدث و180 مستثمرا من أكثر من 70 دولة وأكثر من 45 عارضاً وأكثر من 500 شركة ناشئة، ومن المتوقع أن يحضر القمة في نسختها الحالية أكثر من 25 ألف شخص.

تلعب قمة تكني دورًا حيويًا في ربط رواد الأعمال الطموحين بالموارد والدعم اللازمين لمساعدتهم على تحقيق طموحاتهم وتطوير مشاريعهم بنجاح، مما يسهم في تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي، حيث توفر القمة منصة لعرض الأفكار المبتكرة وتعزيز الشراكات واستكشاف الاتجاهات الناشئة في مختلف القطاعات في منطقة البحر الأبيض المتوسط. ومن المتوقع أن تستضيف القمة هذا العام نخبة من الخبراء العالميين والإقليميين والمصريين بجانب نخبة من أبرز المتحدثين من القطاعات المختلفة.

وتعليقا على إطلاق النسخة الثالثة من قمة تكني القاهرة،

صرح طارق القاضي، المدير التنفيذي لقمة تكني، "فخورين جدا بالدعم الذي قدمته وزارة الشباب والرياضة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال رعايتهما لقمة تكنى، حيث تهدف تلك الشراكات إلى تحقيق هدف مشترك يتمثل في تفعيل دور التكنولوجيا في دعم رواد الأعمال وتعزيز الروابط بين الأجيال وتمكين الجيل القادم من القادة في مصر وخارجها." وأضاف، "نؤمن بقدرتنا على تكثيف الجهود المشتركة لتوفير بيئة محفزة للابتكار والإبداع لرواد الأعمال الشباب، ونتطلع إلى رؤية ثمار هذا التعاون تنعكس في مشاريع ريادية ناجحة وشراكات جديدة تساهم في تحقيق نمو مستدام وتطور اقتصادي شامل في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ودفع عجلة التنمية التكنولوجية والاقتصادية على نطاق أوسع."

ومن الجدير بالذكر أن قمة تكني القاهرة في نسختها الثانية استضافت أكثر من 230 متحدثا و180 مستثمرا من أكثر من 30 دولة وأكثر من 150 عارضاُ بدءًا من الشركات العملاقة مثل Zoho & SAP إلى الشركات الناشئة المبتكرة مثل Maxab وCGC. وبالإضافة إلى مسابقات قمة تكني، تم مناقشة تسع مسارات مُختلفة من خلال 10 ورش عمل قام بتقديمها متخصصون وخبراء محترفون، و5 جلسات نقاشية تضمنت التكنولوجيا الإبداعية، والتمكين التكنولوجي، والتجارة الالكترونية، والتكنولوجيا التعليمية، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الصحية، والاستثمار، والدعاية والإعلان، وأكاديمية الأعمال للمشروعات الناشئة.