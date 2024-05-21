البلشي: تشكيل لجنة استشارية للمؤتمر العام السادس للصحافة المصرية

أعلن خالد البلشى، نقيب الصحفيين، عن تشكيل لجنة استشارية للمؤتمر العام السادس للصحافة المصرية، مضيفا أن لجان المؤتمر بدأت عملها وتحديد محاور المؤتمر.

وأضاف خالد البلشى خلال كلمة له فى الاجتماع التحضيرى الرابع للمؤتمر العام السادس، لنقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس ورؤساء تحرير الصحف، والكتّاب الصحفيين لمناقشة مستقبل صناعة الصحافة وحريتها، بين التطور التكنولوجى، والتحديات المهنية والاقتصادية والتشريعية، أنه سيتم تدشين موقع الكترونى خاص بالمؤتمر ، لافتا الى أن هناك تداول حول تأجيل موعد المؤتمر .

وأشار خالد البلشى الى أنه تم تشكيل لجنة تنسيقية بشأن لجان المؤتمر، موضحا أنه تم اطلاق اسم دورة فلسطين على المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية.