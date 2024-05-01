طلب التحريات في إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة بالطريق الإقليمي

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول إصابة ٥ أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي بالجيزة، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين، وأمرت بالتحفظ على سائق السيارة المتسببة في الحادث وإجراء الكشف الطبي عليه لمعرفة ما إذا كان متعاطي للمواد المخدرة.



كانت تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلي الطريق الإقليمي بنطاق المحافظة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص جري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.