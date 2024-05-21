وزيرة التخطيط تستعرض مستهدفات قطاع الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي

استعرضت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات قطاع الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي بخطة العام المالي 2024/2025 وذلك خلال مناقشتها مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025 فى اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وبحضور د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبمشاركة أعضاء المجلس.

حول مستهدفات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي أوضحت السعيد أن عدد محطات مياه الشرب المستهدف إنشائها وتطويرها يبلغ 471 محطة، وأطوال شبكات مياه الشرب المستهدف إنشائها وتطويرها يبلغ 1417 كم، بالإضافة إلى 248 محطة معالجة الصرف الصحي مستهدف إنشائها وتطويرها، وكذلك 101 محطة رفع مستهدف إنشائها وتطويرها خلال عام الخطة، فضلًا عن إنشاء وتطوير 3027كم أطوال شبكات الصرف الصحي مستهدفه,

وأضافت من المستهدف نهو 13 محطة مياه شرب، بالإضافة إلى نهو 58 مشروع صرف صحي.

فيما يخص قطاع الإسكان أشارت السعيد الى أن الخطة تستهدف التوسع في إتاحة الوحدات السكنية، حيث يصل عدد الوحدات السكنية 337.2 ألف، منها 37.4 ألف وحدة سكنية في مشروع سكن لكل المصريين، 271.5 ألف وحدة إسكان إجتماعي، بالإضافة إلى 7.5 ألف وحدة إسكان متميز "جنة"، و 20.8 ألف وحدة سكن ودار مصر.