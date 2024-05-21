روسيا تعرض استعدادها للتعاون مع إيران بشأن حادث سقوط طائرة الرئيس إبراهيم رئيسي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم /الثلاثاء/ إن موسكو مستعدة لمساعدة إيران في التحقيق في حادث تحطم المروحية الذي أودى بحياة الرئيس إبراهيم رئيسي والعديد من المسؤولين رفيعي المستوى.

وأوضح الرئيس الروسي -في تصريحات خلال اجتماع مع رئيس مجلس الدوما أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- أنه "إذا كان زملاؤنا بحاجة إلى ذلك، فنحن على استعداد لبذل قصارى جهدنا لتقديم الدعم والمساعدة من الخبراء لتحديد أسباب هذه الكارثة".

ووصف الرئيس الروسي وفاة الرئيس الإيراني "رئيسي" بأنها "خسارة كبيرة"، وقال "في الواقع، وفاة الرئيس رئيسي خسارة كبيرة، أولا وقبل كل شيء، لإيران والشعب الإيراني". ولفت "رئيسي" إلى أنه "في الواقع، لقد كان (رئيسي) شريكًا موثوقًا به، ورجلًا واثقًا من نفسه، وكان يسترشد دائمًا بالمصالح الوطنية لبلاده. بالطبع، كان رجلًا يلتزم بكلمته وكان من دواعي سروري العمل معه".

وتعهد بوتين باستعداد موسكو لمواصلة التعاون مع إيران كما تعاونت الدولتان تحت قيادة الرئيس السابق رئيسي، موضحًا أنه "من جانبنا، سنبذل قصارى جهدنا لمواصلة العلاقات الروسية الإيرانية بهذه الطريقة".

كان آخر لقاء شخصي بين بوتين ورئيسي قد عُقد في موسكو في 7 ديسمبر 2023. وفي نوفمبر 2023، شاركا في قمة البريكس عبر الإنترنت. وقبل ذلك، التقيا على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند في سبتمبر 2022.