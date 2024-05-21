سيد جبر يجسد الزناتي خليفة في "السيرة سيرتنا" شخصية أقرب للبطل الأسطوري

يقدم الفنان سيد جبر، شخصية "الزناتي خليفة" القائد التونسي وآخر الزعامة السنية بتونس، وذلك في مسرحية "السيرة سيرتنا" التي تعرض بقاعة صلاح جاهين في مسرح البالون.

وقال سيد جبر، إن الزناتي خليفة رجل عظيم، لكن مشكلته كان يعيش وسط بيئة من الخونة، والخداع المتمثل أساسا في ابنته، التي زرع فيها شخصية الرجال وحب الفروسية، وبمجرد أن تم لمس مشاعرها في أول لحظة خانت أباها وبلادها والدولة السنية، وكانت تلك آخر معاقل الدولة السنية في تونس، حيث كانت الشيعة هي المنتشرة في المنطقة العربية كلها وفي مصر من خلال الدولة الفاطمية.

وأضاف سيد جبر في تصريحات خاصة إلى "البوابة نيوز"، أن شخصية "الزناتي" لها أبعاد خاصة، فهو قائد كبير السن وهو جسور وقوي ولديه من صفات حب لبلده تونس، ويعتبر نفسه لا يوجد من يعشق تونس مثله، فهو أقرب إلى البطل الأسطوري.

وأشار سيد جبر، إلى أنه قدم مثل هذه الشخصيات في المعهد العالي للفنون المسرحية من قبل، وهذه أول مرة منذ تخرجه يقدم دور شخصية جادة، فقد قدم عدة أعمال من قبل مع البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، والذي يعد من أجمل الأماكن التي تعاون معها منذ عمله في عرض "أيوب وناعسة" و"سيد درويش" وغيرها، وكذلك منذ فترة طويلة أيام الأستاذ عبدالغفار عودة، معربا عن سعادته بهذا التعاون المثمر.

«السيرة سيرتنا» حكاية من حكايات السيرة الهلالية التى يعشقها الجمهور المصري والعربي معًا، فالعمل من إنتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

ويُشارك في بطولة العمل الفنانين: سيد جبر، إيمان رجائي، أحمد أبو عميرة، وائل إبراهيم، أحمد الشريف، محمد الشربيني، محمد عمر، علاء أبو زيد، دعاء الخولي، أحمد مصطفى، وشيرلي رؤوف، رولا مجدي، ماريا وائل، محيى الشاعر، محمد حيدر، أحمد إسماعيل، محمود جميل، حبيبة، سلمي، بمشاركة فناني الفرقة القومية للفنون الشعبية.

والمسرحية من الحان صلاح مصطفى، استعراضات سيد البنهاوي، ديكور محمد خبازة، ملابس هبة جودة، استعراضات أشرف أبو حلاوة، مخرجان منفذان هشام إبراهيم، وأحمد شحاتة، مساعدو الإخراج هالة الصباح، سعاد الجوكر، محمود فراج، محمد خيري، أحمد صفوت، والعرض من تأليف وأشعار محمد الشاعر، وإخراج أشرف عزب.