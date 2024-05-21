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الأربعاء 22 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس تونس يقلد منجي الباوندي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى

رئيس تونس قيس سعيد
رئيس تونس قيس سعيد
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قلد رئيس تونس قيس سعيد، اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، الحاصل على جائزة نوبل للكيمياء لسنة 2023 منجي الباوندي، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.

وأكد الرئيس التونسي -في بيان لرئاسة الجمهورية- رهان الدولة التونسية على التربية والتعليم والبحث العلمي، وتوفير كل الظروف الملائمة للشعب التونسي حتى يرتقوا إلى أعلى المراتب العلمية.

وأشار إلى أن تونس تزخر بالكفاءات التي تعد مبعث افتخار واعتزاز للبلاد، ولفت إلى أن هناك العديد من الدول التي تلجأ إلينا إيمانا بالمستوى العلمي العالمي المتميز في كل المجالات حتى تلك الدقيقة والحديثة منها.

تونس قيس سعيد قصر قرطاج