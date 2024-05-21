ضياء رشوان: مصر ليست صانعة حروبا لكنها قادرة على أي حرب

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان،رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ، إن مصر وإسرائيل هما الدولتان الأكثر حروبا في المنطقة إحصائيا، ولم تحدث دولة انعطافة كبرى في اتجاه السلام قبل مصر، مؤكدا أن مصر ليست صانعة حروب لكنها قادرة على أي حرب، وهناك فارق بين القدرة على الحرب والسعي للحرب.

وأضاف "رشوان"، خلال لقاء ببرنامج "حديث الأخبار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن مصر تطيل في بالها حتى الآن لأن الأمر لا يتعلق بـ "خناقة في حارة"، والكثيرين يحاولون أن تضغط الأمور إلى أن القيادة المصرية لا بد من أن تستفز، وأن تبادر بأمور علما بأن هذه الأمور إذا أخذت لا رجعة فيها.

وتابع: "العلاقة مع إسرائيل بها اتصالات مباشرة، بحكم وجود اتفاقية سلام، واتصالات غير مباشرة مع أطراف دولية كبرى أبرزها الولايات المتحدة، مصر -شيئا فشيئا- تحذر، وعندما تحذر كثيرا ليس معناه أنك لا تستطيع أن تطبق ما تحذره، لكن معناه أنك تطيل بالك، لأن ما تحذر منه إذا حدث وقعه سيكون خطرا على المنطقة أجمع".