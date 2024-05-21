بر مصر| نشرة "البوابة نيوز".. أخبار المحافظات يوم الثلاثاء 21 مايو 2024

تقدم «البوابة نيوز» نشرة بأهم أخبار المحافظات، يوم الثلاثاء 21 مايو 2024، حيث شهدت المحافظات أحداثًا ساخنة على مدار اليوم ومنها:
أهم أخبار المحافظات
قنصل عام السعودية بالإسكندرية: الاستثمارات المصرية بالمملكة دليل على عمق العلاقات
https://www.albawabhnews.com/5008554
قطعه لـ3 أجزاء.. الإعدام شنقا لمدرس الفيزياء قاتل الطالب إيهاب أشرف بالدقهلية
https://www.albawabhnews.com/5008543
إصابة 29 شخصا في حادثي سير بالشرقية
https://www.albawabhnews.com/5008555
8 آلاف طلب لاستخراج شهادات البيانات في مخالفات البناء بالشرقية
https://www.albawabhnews.com/5008520
المعزة بـ6 آلاف جنيه.. تعرف على أسعار الأضاحي في محافظة سوهاج 2024
https://www.albawabhnews.com/5008485
الشهادة الإعدادية 2024 |صعوبة امتحان اللغة الإنجليزية تثير غضب طلاب الفيوم
https://www.albawabhnews.com/5008495
محافظ جنوب سيناء ومنسق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء يتفقدان مبنى الرصد الأمني بشرم الشيخ
https://www.albawabhnews.com/5008396
الشهادة الإعدادية 2024| "تعليم دمياط" يحقق في واقعة تسريب امتحان اللغة الإنجليزية
https://www.albawabhnews.com/5008381
بالأسماء.. إصابة 12 طفلا إثر انقلاب سيارة حضانة بترعة في البحيرة
https://www.albawabhnews.com/5008370
مظاهر الحزن العميق تخيم على الوجوه أثناء تشييع جثمان "منة " عروس المنيا المقتولة
https://www.albawabhnews.com/5008239