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الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بر مصر| نشرة "البوابة نيوز".. أخبار المحافظات يوم الثلاثاء 21 مايو 2024

بر مصر| نشرة أخبار
بر مصر| نشرة أخبار المحافظات
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تقدم «البوابة نيوز» نشرة بأهم أخبار المحافظات، يوم الثلاثاء 21 مايو 2024، حيث شهدت المحافظات أحداثًا ساخنة على مدار اليوم ومنها:

أهم أخبار المحافظات 

قنصل عام السعودية بالإسكندرية: الاستثمارات المصرية بالمملكة دليل على عمق العلاقات
https://www.albawabhnews.com/5008554

قطعه لـ3 أجزاء.. الإعدام شنقا لمدرس الفيزياء قاتل الطالب إيهاب أشرف بالدقهلية
https://www.albawabhnews.com/5008543

إصابة 29 شخصا في حادثي سير بالشرقية
https://www.albawabhnews.com/5008555

8 آلاف طلب لاستخراج شهادات البيانات في مخالفات البناء بالشرقية
https://www.albawabhnews.com/5008520

المعزة بـ6 آلاف جنيه.. تعرف على أسعار الأضاحي في محافظة سوهاج 2024
https://www.albawabhnews.com/5008485

الشهادة الإعدادية 2024 |صعوبة امتحان اللغة الإنجليزية تثير غضب طلاب الفيوم

https://www.albawabhnews.com/5008495

محافظ جنوب سيناء ومنسق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء يتفقدان مبنى الرصد الأمني بشرم الشيخ
https://www.albawabhnews.com/5008396

الشهادة الإعدادية 2024| "تعليم دمياط" يحقق في واقعة تسريب امتحان اللغة الإنجليزية

https://www.albawabhnews.com/5008381

بالأسماء.. إصابة 12 طفلا إثر انقلاب سيارة حضانة بترعة في البحيرة
https://www.albawabhnews.com/5008370

مظاهر الحزن العميق تخيم على الوجوه أثناء تشييع جثمان "منة " عروس المنيا المقتولة

https://www.albawabhnews.com/5008239

 

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