بر مصر| نشرة "البوابة نيوز".. أخبار المحافظات يوم الثلاثاء 21 مايو 2024

تقدم «البوابة نيوز» نشرة بأهم أخبار المحافظات، يوم الثلاثاء 21 مايو 2024، حيث شهدت المحافظات أحداثًا ساخنة على مدار اليوم ومنها:

أهم أخبار المحافظات

قنصل عام السعودية بالإسكندرية: الاستثمارات المصرية بالمملكة دليل على عمق العلاقات

https://www.albawabhnews.com/5008554

قطعه لـ3 أجزاء.. الإعدام شنقا لمدرس الفيزياء قاتل الطالب إيهاب أشرف بالدقهلية

https://www.albawabhnews.com/5008543

إصابة 29 شخصا في حادثي سير بالشرقية

https://www.albawabhnews.com/5008555

8 آلاف طلب لاستخراج شهادات البيانات في مخالفات البناء بالشرقية

https://www.albawabhnews.com/5008520

المعزة بـ6 آلاف جنيه.. تعرف على أسعار الأضاحي في محافظة سوهاج 2024

https://www.albawabhnews.com/5008485

الشهادة الإعدادية 2024 |صعوبة امتحان اللغة الإنجليزية تثير غضب طلاب الفيوم

https://www.albawabhnews.com/5008495

محافظ جنوب سيناء ومنسق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء يتفقدان مبنى الرصد الأمني بشرم الشيخ

https://www.albawabhnews.com/5008396

الشهادة الإعدادية 2024| "تعليم دمياط" يحقق في واقعة تسريب امتحان اللغة الإنجليزية

https://www.albawabhnews.com/5008381

بالأسماء.. إصابة 12 طفلا إثر انقلاب سيارة حضانة بترعة في البحيرة

https://www.albawabhnews.com/5008370

مظاهر الحزن العميق تخيم على الوجوه أثناء تشييع جثمان "منة " عروس المنيا المقتولة

https://www.albawabhnews.com/5008239