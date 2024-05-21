التخطيط : انخفاض معدل حوادث الطرق 33% بين عامي 2018 و 2022

استعرضت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات قطاع النقل والمواصلات "نظم النقل الاّمنة والمستدامة" بخطة العام المالي 2024/2025 وذلك خلال مناقشتها مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025 فى اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وبحضور د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبمشاركة أعضاء المجلس.

وأكدت د.هالة السعيد أن قطاع البنية الأساسية والنقل والمواصلات شهدت دفعة قوية في السنوات القادمة مما ساهم في تحسن الأداء والاقتراب من تحقيق مستهدفات 2030 في الهدف الخاص بنظم النقل الآمنة، وحول محددات خطة العام المالي 2025/24 في القطاع، أشارت السعيد أنها تتضمن توجيه الاستثمارات لخفض حوادث الطرق وذلك في الأماكن التي تزيد بها نسبة وفيات حوادث الطرق في المحافظات ومنها ذات الأولوية والمتضمنة الدقهلية، الشرقية، أسيوط، البحيرة، الإسكندرية)،

وقالت أن من ضمن المحددات تحفيز التوطين السكاني وتحسين مؤشرات الاتصالية حيث تمثل نسبة 40% من إجمالي أطوال الطرق المستهدفة في محافظات الوادي الجديد، مطروح، جنوب سيناء، شمال سيناء، إلى جانب إعطاء أولوية لمحافظات الصعيد حيث تمثل نسبة 30% من إجمالي أطوال الطرق المستهدفة في تلك المحافظات.

وأكدت السعيد أن التنمية ليست قاصرة على المدن الحضرية موضحة أنه يتم التركيز كذلك على المحافظات الحدودية والبعيدة وكذلك ذات الكثافة السكانية المنخفضة حيث سيتم توجيه مشروعات رصف الطرق لتلك المحافظات لتحقيق التنمية المكانية المتوازنة كمحافظات مطروح والوادي الجديد وجنوب سيناء، حيث سيبلغ أطوال الطرق الجاري تنفيذها 6800 كم "تم تنفيذ 45%" منها، كما يبلغ أطوال الطرق المستهدف نهوها 1200 كم.

وأشارت الى أن الجهود المبذولة في رصف الطرق أدى إلى تحسين مؤشر حوادث الطرق لينخفض معدل حوادث الطرق 33% بين عامي 2018 و 2022".

وحول أهم مستهدفات قطاع النقل بخطة عام 2025/24، استعرضت د.هالة السعيد أبرزها والتي تضمنت شبكة الطرق القومية والاستراتيجية بعدد (5) مشروعات، والطرق الواصلة بين المحافظات بعدد (17) مشروع، محاور النيل بعدد (3) مشروعات، فضلًا عن عدد من المشروعات المستهدف استكمالها والتي تضمنت شبكة الطرق القومية والاستراتيجية بعدد (4) مشروعات

الطرق الواصلة بين المحافظات بعدد (9) مشروع، محاور النيل بعدد (8) مشروعات.

وتابعت د.هالة السعيد الحديث حول مستهدفات قطاع النقل مشيرة إلى مشروعات الطرق القومية، والمستهدف نهو عدد (8) مشروعات منها تتضمن محور الفريق / كمال عامر، محور عمرو بن العاص، ازدواج طريق مطروح / سيوه بطول 300 كم المرحلة الثانية، توسعة طريق الكورنيش بطول 4.4 كم من المنتزه إلى فندق القوات البحرية (المحروسة) بمحافظة الإسكندرية.