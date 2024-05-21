نقيب الصحفيين: توافقنا مع وزير الأوقاف على مراعاة ضوابط التغطية الإعلامية

قال خالد البلشي نقيب الصحفيين أن القيادات الإعلامية اجتمعت اليوم مع وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بمقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة لمناقشة تغطية الجنازات من قبل وسائل الإعلام.

وتابع البلشي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قضائية سي بي سي، أنه تم الاتفاق مع وزير الأوقاف على أهمية صون الحياة الشخصية ومراعاة ضوابط التغطية الإعلامية داخل دور العبادة بما يكفل حرية الصحافة والإعلام

واكد احترام قدسية دور العبادة واحترام جلال مشهد الموت واحترام مشاعر أهل الميت، واحترام حرية الصحافة والإعلام ودورهم الوطني في أن واحد، ومراعاة كل القيم الأخلاقية والانسانية والمهنية.

ونوه لوضع الضوابط المهنية المتعارف عليها دوليا بما يحفظ حق وسائل الإعلام في ممارسة دورها المهني، ويحفظ حرمة دور العبادة وجلال موقف الميت.

واختتم :" قرار وزير الأوقاف بحظر التصوير داخل دور العبادة يعتبر ملغي وتم التوافق على ضوابط جديدة بما يضمن صون الحياة الشخصية.