الاستعلام عن صحة أب ونجله سقطا في بالوعة صرف بالعياط

كلفت جهات التحقيق بالجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية لشخصين سقطا في بالوعة صرف صحي بالعياط، لسؤالهم عن ملابسات الحادث، واستمعت إلى إفادات شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.



البداية بتلقي المقدم أحمد عبدالفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى المركزي يفيد استقبال أب ونجله مصابين إثر سقوطهما داخل بيارة صرف صحي بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وجاري الفحص للوقوف على ملابسات وتفاصيل الواقعة.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.