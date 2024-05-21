ads
الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس بلدية جنين: انتشار قناصة الاحتلال على أسطح المنازل لاستهداف المواطنين

نضال عبدي رئيس بلدية
نضال عبدي رئيس بلدية جنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال نضال عبدي رئيس بلدية جنين، إن الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على سيارات الإسعاف في جنين لمنعها من انتشال المصابين.

وأضاف رئيس بلدية جنين، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي نشر  القناصة على أسطح المنازل لاستهداف كل من يتحرك بالمدينة، كما أن المسيرات الإسرائيلية تطلق النار على الفلسطينيين في مدينة جنين.

وأوضح، أن الاحتلال الإسرائيلي يدمر البنية التحتية في جنين ويطلق النار على محولات الكهرباء، وينفذ عمليات هدم بالمدينة، ويقوم بتدمير البنية التحتية في جنين ومخيمها يفوق إمكاناتنا.

وأشار رئيس بلدية جنين إلى أنهم أخلوا رياض الأطفال وعدة مدارس في المدينة لتجنب تعرضهم للقصف الإسرائيلي، مؤكدًا أن كل حي في المدينة ومخيمها معرض للاستهداف الإسرائيلي.

استهداف الاحتلال الإسرائيلي البنية التحتية القاهرة الاخبارية انتشار قناصة الاحتلال رئيس بلدية جنين فلسطين محولات الكهرباء مدينة جنين