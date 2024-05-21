رئيس حزب الجيل: قرار المحكمة الجنائية الدولية انتصار للدبلوماسية والرؤية المصرية

أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب، على خلفية الأحداث في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، هو تحول تاريخي بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف الشهابي، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الغرب عندما أسس هذه المحكمة كان يستهدف أن تكون سيف مسلط على رقاب كل الحكام الذين لا يعملون وفق الاهداف والسياسة الغربية، ولم يكن يتخيلوا أنها سوف تصيبهم في مقتل، لذلك كانت تكليف المحكمة الجنائية الدولية المدعي العام كريم خان بأن يصدر قرار باعتقال نتنياهو ووزير دفاعه كان بمثابت صدمة على الغرب وبالأخص على الإدارة الأمريكية.

وقال إن القرار الأخير للمحكمة الجنائية الدولية هو انتصار للدبلوماسية والرؤية المصرية التي قررت في وقت دقيق أن تتهم إسرائيل بتهم الابادة الجماعية وتذهب إلى المحكمة الجنائية منضمة إلى دول جنوب أفريقيا لكي تعلن مصر لأول مرة منذ أن وقعت اتفاقية السلام مع العدو الإسرائيلي منذ ما يقرب من خمس عقود أنها تتهم إسرائيل بأنها ارتكبت مجازر وحشية وقتلت الرضع والأطفال والنساء والشيوخ في غزة، وأنها يعني للعالم وأنها التي تراعي مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس تعلن اليوم أن إسرائيل دولة متوحشة وأنها تتهم رئيس حكومتها وزير دفاعه بتهمة الإبادة الجماعية.