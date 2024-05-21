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الثلاثاء 21 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البيت الأبيض: التقارير عن مصادرة معدات وكالة "أسوشيتد برس" في إسرائيل "مقلقة للغاية"

البيت الأبيض
البيت الأبيض
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أكد البيت الأبيض أن التقارير عن مصادرة "معدات" لوكالة "أسوشيتد برس" في إسرائيل، "مقلقة للغاية".

وشدد البيت الأبيض - في بيان أذاعته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم /الثلاثاء/ - على تمسك الإدارة الأمريكية بشدة بموقفها فيما يخصوص ضرورة أن يكون للصحفيين القدرة والحرية على أداء عملهم.

وفي المقابل، اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، قرار وزير الاتصالات بوقف بث وكالة أسوشيتد برس "ضرب من الجنون".

وكانت إسرائيل قد صادرت - في وقت سابق اليوم - كاميرا ومعدات بث تابعة لـ "أسوشيتد برس" في جنوب إسرائيل، واتهمتها بـ "انتهاك" قانون جديد يخص الإعلام.
 

البيت الأبيض أسوشيتد برس إسرائيل