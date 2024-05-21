رئيس جامعة قناة السويس يُتابع تشاط عمل القوافل الطبية

توجهت جامعة قناة السويس بقافلة طبية إلى دار الرحمة للبنات والحضانة الايوائية بمحافظة الإسماعيلية بالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعي مُمثلة في الإدارة العامة لمشروعات البيئة وإدارة تخطيط البرامج والمشروعات.

تأتي القافلة - في إطار توجيهات الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس؛ لتقديم الرعاية الصحية والعلاجية المجانية للأطفال والبنات الأولى بالرعاية وذلك كجزء من التزام الجامعة المجتمعي والذي يهدف إلى التوعية بأهمية الدعم لدور الرعاية على نحو يتكامل مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وصرح الدكتور ناصر مندور أن القافلة تسعى إلى تقديم خدماتها المُتنوعة؛ لرفع مستوى الصحة العامة لدى الأطفال والبنات الذين يعيشون في ظروف صعبة ويحتاجون إلى العناية والدعم .

شملت القافلة فريق طبي من كليات: الطب البشرى، طب الأسنان، الصيدلة.

حيث قام فريق العمل من الأطباء بالكشف على الأطفال والبنات المقيمين والعاملين بدار الرعاية، وتقديم العلاج والكشف ل170 مستفيد من خلال العيادات المختلفة بواقع 21 حالة تم توقيع الكشف عليها بعيادات الباطنة، 20 بعيادة العظام، 22 بعيادة الرمد، 15 بعيادة الجلدية، 20 بعيادة الأطفال، 15 بعيادة الأنف والأذن، 5 بعيادة طب الأسرة، 14 بعيادة نفسية وعصبية، 38 بعيادة طب الأسنان.

كما قدم فريق كلية طب الأسنان تثقيف صحي للأطفال حول أهمية الأسنان، وطرق العناية بالأسنان، إلى جانب تعريف الأطفال بأنواع الأسنان وعددها.

بينما قام فريق كلية الصيدلة بتوزيع كافة الأدوية لجميع التخصصات الموجودة من واقع الروشتات بالمجان مع تقديم ارشادات الجرعات ونصائح كيفية التناول.

أشرف على تنظيم القافلة المهندسة وفاء إمام مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئة.