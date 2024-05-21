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الثلاثاء 21 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الاستعلام عن الحالة الصحية لطالب أصيب في مشاجرة بالمعادي

ارشيفية
ارشيفية
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فتحت نيابة المعادى الجزية، التحقيق في واقعة إصابة طالب بجروح بالغة إثر تعدي شخصين عليه بسلاح أبيض خلال نشاجرهما معه بسبب معاكسة فتاة.

وطلبت النيابة التقرير الطبي الخاص بالإصابات التي لحقت بالمجني عليه، لإرفاقها بالتحفيقات، التحرى حول المتهمين، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعه، وباشرت التحقيق مع المتهمين وقررت عرضهم علي الطب الشرعي، واستدعاء الفتاة لسؤالها.

ورد بلاغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة، من طالب مقيم بدائرة القسم يفيد بتعرضه للضرب، وتبين أنه مصاب بجرح قطعى، قرر بتضرره من شخصين لتعديهما عليه بالسب والضرب مُحدثان إصابته حال تواجده بدائرة القسم، وتم ضبط أحدهما، وتبين انه طالب مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام آلة حادة تخلص منها بإلقائها بالطريق العام لقيام وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

استعلام إرتكاب الواقعة التحقيق في واقعة التحقيق مع المتهمين