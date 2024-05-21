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الثلاثاء 21 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مصدر رفيع المستوى: الموقف المصري ثابت تجاه العدوان الإسرائيلي منذ اللحظة الأولى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال مصدر رفيع المستوى، إن وسائل الإعلام الإسرائيلية تتعمد نشر أخبار خاطئة، لصرف الأنظار عن حالة التخبط التي تعاني منها داخليا، حسبما ورد بقناة القاهرة الإخبارية منذ قليل، في نبأ عاجل لها.

وأضاف المصدر رفيع المستوى، أن الموقف المصري ثابت تجاه العدوان الإسرائيلي منذ اللحظة الأولى، ويضع الأمن القومي المصري وحقوق الشعب الفلسطيني في مقدمة أولوياته.

كما أكد المصدر رفيع المستوى، أنه لا صحة لما يتم تداوله بوسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن وجود أي نوع من التنسيق المشترك مع إسرائيل بشأن عمليتها العسكرية في رفح الفلسطينية.

وأضاف أن مصر حذرت إسرائيل من تداعيات التصعيد في قطاع غزة، ورفضت أي تنسيق معها بشأن معبر رفح.

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