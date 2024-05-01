«البرلمان التونسي» يدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

أدان رئيس البرلمان التونسي إبراهيم بودربالة ما يرتكب من جرائم حرب وإبادة ضد الإنسانية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وعلى قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقائه الثلاثاء بقصر باردو، رئيسة لجنة العلاقات الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الإيطالي ستيفانيا كراكسي والوفد المرافق لها، والتي أكدت موقف بلادها الداعم لحل إقامة الدولتين، مضيفة أن إيطاليا كانت من أولى الدول التي نادت بوقف إطلاق النار في غزة، وقامت بإرسال المساعدات الإنسانية واستقبال العديد من الأطفال المصابين.

واعتبر رئيس البرلمان التونسي أن زيارة الوفد تعد تجسيدا لعمق العلاقة بين تونس وإيطاليا، معربا عن أمله في تطويرها على كافة المستويات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، منوها بدعم إيطاليا لتونس على مستوى علاقتها مع الاتحاد الأوروبي، ومبرزا الرؤية المشتركة في التطلع إلى حلول الأمن والسلام في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وأعرب "بودربالة" عن أمله في أن يتم من خلال مجموعة الصداقة تونس-إيطاليا التي هي بصدد التكوين، تبادل الزيارات لمزيد فتح الآفاق والتواصل والتقارب بين برلماني البلدين.

من جانبها، أكدت البرلمانية الإيطالية ستيفانيا كراكسي ضرورة تعزيز علاقات التعاون التونسية الإيطالية على المستوى البرلماني من خلال تكثيف الزيارات واللقاءات المتبادلة، مشيرة إلى أن العمل المشترك ضروري من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط، لاسيما بالتزامن مع الظروف الإقليمية الراهنة.