ذكرى وفاته.. محطات فنية في حياة السوري مأمون الفرخ

تحتفي الأوساط الفنية اليوم الثلاثاء بذكرى وفاة الفنان السوري مأمون الفرخ، والذي يعد أحد أبرز فناني ومخرجي المسرح العربي، فقد أثرى المكتبة المسرحية بالعديد من الأعمال التي حققت نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرا في الوطن العربي.

أحد أبناء المعهد العالي للفنون المسرحية

في والواحد والثلاثين من يناير عام 1958، ولد الفنان والمخرج مأمون الفرخ، في دمشق بسوريا، عشق الفن منذ الصغر، فأثقل موهبته بالدراسة الأكاديمية وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية – قسم التمثيل، وقسم كلية الدراما والموسيقى، كما حصل على درجة الماجستير من جامعة العلوم والتكنولوجيا، عمل مديرا للمسرح القباني في دمشق سابقا، ومديرا لمسرح الطفل والعرائس في سورية.

مسلسل باب الحارة

شارك مأمون الفرخ في العديد من الأعمال الدرامية كان أشهرها مسلسل "باب الحارة ج1"، والذي قدم خلاله دور "أبو سمير الحمصاني"، وهو من مسلسلات البيئة الشامية، الذي انتج عام 2006 وتدور أحداثه في عقد العشرينات من القرن الميلادي الماضي، في حارة الضبع، فتبدأ الأحداث حين يُسرق ذهب من منزل "أبو إبراهيم" تاجر القماش، يتبعه مقتل حارس الحارة "أبو سمعو"، فيجتمع رجال الحارة للتوصل إلى حقيقة سارق الذهب، ليكتشفوا أنه "الإدعشري"، وتتصاعد الأحداث، ثم يتبع المسلسل عدة أجزاء أخرى، والعمل من تأليف مروان قاووق، كمال مرة، وإخراج بسام الملا، وقد حقق هذا المسلسل السوري نجاحا كبيرا على الشاشة العربية الصغيرة.

قدم مأمون الفرخ دور الموظف "فرحان" في المسلسل الكوميدي الاجتماعي "يوميات مدير عام"، والذي عرض في 1995، وتدور أحداثه حول الدكتور أيمن زيدان، الذي يُعين كمدير عاما في إحدى الدوائر الحكومية، ويلاحظ الفساد الكبير في هذه الدائرة فيحاول إصلاحه، ويستعين بصديقه "زهير عبدالكريم" الذي يعمل في الإخراج على التنكر بأشكال وشخصيات مختلفة والدخول بين الموظفين لكشف الفاسد منهم ويجسد أروع أشكال الكوميديا من خلال المواقف الطريفة التي تحدث أثناء تنكره على مدار حلقات المسلسل، والعمل من تأليف زياد الريس، وإخراج هشام شربتجي، إلى جانب مشاركته في العديد من المسلسلات منها على سبيل المثال وليس الحصر: "هجرة القلوب، أبو كامل، الرجل سين، المنعطف، اللوحة السوداء، أيام الغضب، قناديل رمضان، عصر الجنون، وردة شامية، غفوة القلوب، شوارع الشام العتيقة، كرسي الزعيم، أهل الراية" وغيرها من المسلسلات.

مسلسل يوميات مدير عام

في السينما شارك مأمون الفرخ في ثلاثة الأفلام، وهي: "تل الفرس، سبع دقائق في منتصف الليل، غير مخصص للبيع"، إلى جانب عدد كبير من المسلسلات الإذاعية، وأخرى من الرسوم المتحركة المدبلجة والدراما الأجنبية منها على سبيل المثال وليس الحصر: "الضربة المزدوجة، القناع، المدافعون، جوني كويست، دراجون بوستر، المضحكون، زعبوب وزعبوبة، سندباد بحار من بلاد العرب، مغامرات فهيم، موكب العصور، ألفين والسنجاب" وغيرها.

وفي المسرح قدم مأمون الفرخ مجموعة متنوعة من المسرحيات منها: "سكان الكهف، سفره بلا سفر، ثلاث مراكب ومشعوذ، المهرج، علاء الدين، المصباح السحري، جواهر الأميرة السبع، احتفال عائلي" وغيرها من المسرحيات التي لاقت استحسان الجمهور.

