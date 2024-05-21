محمد صلاح ضمن ترشيحات تشكيل الدوري الإنجليزي المثالي

تواجد النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول، ضمن قائمة المرشحين للاخيتار في التشكيل المثالي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023-2024 المنقضي.

وشهدت قائمة المرشحين، التي أعلنتها رابطة الدوري الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، تواجد صلاح ضمن اللاعبين المرشحين لشغل مركز خط الوسط الهجومي في التشكيل المثالي.

وقدم صلاح مستوى جيدًا مع ليفربول هذا الموسم، حيث سجل 18 هدفًا، ليحتل المركز السابع في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي.

وانتهت منافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإنجليزي، أمس الأول، بتتويج مانشستر سيتي باللقب الرابع على التوالي، وحلول أرسنال وصيفًا وليفربول ثالثًا.

وظهر محمد صلاح، في مركز خط الوسط الهجومي في ترشيحات التشكيل المثالي للبريميرليج، بجانب ترشيح 7 لاعبين من مانشستر سيتي.

محمد صلاح

وينافس محمد صلاح كل من ليون بايلي، جارود بوين، إيزي، فيل فودين، أنتوني جوردون، محمد قدوس، كول بالمر، بوكايو ساكا وبرناردو سيلفا، في مركز خط الوسط الهجومي.

ومنحت رابطة الدوري الإنجليزي، الجماهير، الحق في التصويت عبر موقعها الرسمي لاختيار تشكيل الموسم المثالي.

قائمة المرشحين للتشكيل المثالي

حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول)، إيديرسون (مانشستر سيتي)، توماس كامنسكي (ساوثهامبتون)، بيرند لينو (فولهام)، إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)، نيتو (بورنموث)، أندريه أونانا (مانشستر يونايتد)، جوردان بيكفورد (إيفرتون)، ديفيد رايا (أرسنال)، فيكاريو (توتنهام).

الظهير: ريان أيت نوري (وولفرهامبتون)، ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول)، دالوت (مانشستر يونايتد)، دوجاتي (لوتون تاون)، بيدرو بورو (توتنهام)، روبنسون (فولهام)، كيران تريبير (نيوكاسل يونايتد)، أودوجي (توتنهام)، كايل وافكر (مانشستر سيتي)، بن وايت (أرسنال).

الدفاع: أندريسن (كريستال بالاس)، برانثويت (إيفرتون)، جابرييل (أرسنال)، جيمس موريلو (نوتنجهام فورست)، ويليام ساليبا (أرسنال)، فابيان شار (نيوكاسل يونايتد)، تاركوفسكي (إيفرتون)، فان دي فين (توتنهام)، فيرجيل فان دايك (ليفربول)، زبارني (بورنموث).

الوسط: كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد)، باسكال جروس (برايتون)، برونو جيماريش (نيوكاسل يونايتد)، دوجلاس لويز (أستون فيلا)، أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)، ماكجين (أستون فيلا)، مارتن أوديجارد (أرسنال)، ديكلان رايس (أرسنال)، رودري (مانشستر سيتي).

الوسط الهجومي: محمد صلاح (ليفربول)، ليون بايلي (أستون فيلا)، جارود بوين (وست هام)، إيزي (كريستال بالاس)، أنتوني جوردون (نيوكاسل يونايتد)، محمد قدوس (وست هام)، كول بالمر (تشيلسي)، بوكايو ساكا (أرسنال)، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي).

الهجوم: ماتيوس كونيا (وولفرهامبتون)، إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)، كاي هافيرتز (أرسنال)، ألكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد)، داروين نونيز (ليفربول)، دومينيك سولانكي (بورنموث)، سون هيونج مين (توتنهام)، أولي واتكينز (أستون فيلا)، يوان ويسا (برينتفورد)، كريس وود (نوتنجهام فورست).