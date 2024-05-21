دفتر أحول| مصرع وإصابة 81 شخصًا في حوادث متفرقة بـ الجيزة والبحيرة والدقهلية والشرقية خلال 24 ساعة

دماء على الأسفلت، وأنين يملأ الأجواء، وحسرات لا تحصى، هكذا كان الحال بمحافظات الجمهورية، اليوم الثلاثاء، حوادث السير لونت الواقع المرير بالمحافظات، فمن البحيرة إلى الجيزة مرورا بـ الدقهلية إلى الشرقية، سلسلة حوادث خلفت العديد من الضحايا الذين وصل عددهم لـ 81 بين متوفي ومصاب، البوابة نيوز تسلط الضوء على تلك الحوادث التي هزت محافظات الجيزة والبحيرة والدقهلية والشرقية اليوم وأصبحت حديث الشارع.

سقوط ميكروباص يقل 22 فتاة من أعلي معدية أبو غالب في نهر منشأة القناطر

واقعة مأساوية شهدتها منشأة القناطر صباح اليوم إثر سقوط ميكروباص من معدية قرية أبوغالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر وعلى متنه 22 فتاة كانوا متوجهين للعمل بتغليف الفاكهة؛ فيما نجحت قوات الإنقاذ في انتشال عدد من الفتيات وجار العمل على انتشال الباقين مع استمرار عمليات البحث.

وكشفت التحريات الأولية عن وفاة 15 فتاة واستخراج 3 منهم حتى الآن؛ ولا تزال تجرى عمليات التحريات والبحث لكشف الملابسات ودلت التحريات على وقوع مشاجرة بين سائق «الميكروباص» وشخص آخر وترك سائق الميكروباص «الفرامل» دون التأكد من سلامتها قبل نزوله من السيارة للتحدث مع آخر ما أدى لسقوط الميكروباص في المياه.

حادث انقلاب سيارة حضانة تقل 12 طفلًا في ترعة بطريق أبو حمص

تعرضت محافظة البحيرة، لحادث مروع هز القلوب، حيث انقلبت سيارة حضانة تقل أطفال في ترعة بطريق أبو حمص، نتج عن هذا الحادث الأليم إصابة 12 طفلا وطفلة، وتم نقلهم فورًا إلى مستشفى الأطفال التخصصي بقرية دمسنا لتلقي العلاج اللازم.

والمصابين هم كلًا من: "ا.ع، (6 سنوات)، ر.ن، (6 سنوات)، م.ا، (5 سنوات)، م.ح، (4 سنوات)، ر.ع، (6 سنوات)، م.ا، (6 سنوات)، ع.ر، (5 سنوات)، ر.ح، (5 سنوات)، س.ا، (4 سنوات)، ع.ح، (3 سنوات)، م.ا، (6 سنوات)، ع.خ، (4 سنوات)".

وانتقل على الفور، الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة، إلى المستشفى لمتابعة الحالة الصحية للأطفال المصابين بالحادث.

وأكد وكيل وزارة الصحة في تصريحات لـ "البوابة نيوز"، أن حالة الأطفال مستقرة وجار تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم، مشيرًا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفى أبو حمص التخصصي للأطفال.

إصابة 11 شخصًا بحادث انقلاب ميكروباص بصحراوي البحيرة

أصيب 11 شخصًا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الضبعة قرب مدخل ليبيا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

وتلقت الأجهزة الأمنية، بلاغًا بالحادث وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص وأسفر الحادث عن إصابة 11 شخصًا وتم نقلهم لمستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 7 أشخاص إثر حادث تصادم في الدقهلية

أصيب 7 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارة ربع نقل مع تروسيكل على كوبري بسنديلة العلوي بمركز بلقاس فى محافظة الدقهلية وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 29 شخصا في حادثي سير بالشرقية

أصيب 29 شخصا بإصابات مختلفة، في حادثي سير بالشرقية، وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارين بالحادثين، حيث أسفر الحادث الأول عن إصابة 19 شخصا، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الزقازيق - أبوحماد أمام قرية صفط الحنة، نتيجة التخطي الخاطئ واختلال عجلة القيادة في يد السائق.

أسفر الحادث الثاني عن إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي أمام مدينة العاشر من رمضان، نتيجة السرعة الزائدة وانفجار أحد إطاراتها.