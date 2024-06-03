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الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بدء تلقي طلبات التسجيل في مشروعات إنتاج القطاع الخاص للكهرباء

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
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أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك  عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن بدء تلقي طلبات التسجيل للشركات الراغبة بالمشاركة في المرحلة الأولى من مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة المنشأة عن طريق القطاع الخاص، التي سيسمح لها باستخدام شبكة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لبيع الطاقة الكهربائية المنتجة لمستهلكين جدد على شبكة الشركة المصرية لنقل الكهرباء مضيفا أن فترة تلقي تلك الطلبات تمتد من مطلع شهر يونيو الجاري وحتى نهاية شهر أغسطس المقبل ، وحدد  مرفق الكهرباء قيمة رسوم استخدام الشبكة مقابل السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة للمستهلك من القطاع الخاص لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة 4 قروش 96 لكل كيلو وات للجهد الفائق وبالنسبة لجهد العالى 14 قرش 53 لكل كيلو وات والجهد المتوسط 15 قرش 52 لكل كيلو وات.

وأوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أن إعلان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يتضمن دعوة المستثمرين الراغبين في التسجيل للمشاركة في المرحلة الأولى بإنشاء 5 مشروعات للطاقة المتجددة سواء طاقة شمسية أو رياحا بقدرة اجمالية 500 ميجاوات وبيع الطاقة المنتجة لمستهلكين جدد، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة الجهاز أقر مؤخرا القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص إنتاجًا واستهلاكًا وكافة العقود اللازمة في هذا الشأن.

واشار  وزير الكهرباء أن إعلان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يتضمن دعوة المستثمرين الراغبين في التسجيل للمشاركة في المرحلة الأولى بإنشاء 5 مشروعات للطاقة المتجددة سواء طاقة شمسية أو رياحا بقدرة اجمالية 500 ميجاوات وبيع الطاقة المنتجة لمستهلكين جدد، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة الجهاز أقر مؤخرا القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص إنتاجًا واستهلاكًا وكافة العقود اللازمة في هذا الشأن.

وذكر  مرفق الكهرباء أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء برئاسه الدكتور محمد موسي عمران أنه يقصد بالتكلفة الفعلية لتوصيل التغذية الكهربائية إجمالي قيمة توريد المهمات شاملة ضريبة القيمة المضافة + 4% من إجمالي قيمة توريد المهمات (مصاريف النقل والتخزين) + 3% من إجمالي قيمة المهمات مقابل مراجعة المواصفات والفحص والاختبار والإشراف الدوري على التنفيذ + % ضريبة قيمة مضافة من قيمة مقابل مراجعة المواصفات والفحص والاختبار والإشراف الدوري على التنفيذ + إجمالي تكلفة التركيب + % ضريبة قيمة مضافة على إجمالي قيمة تكلفة التركيب.

رسوم استخدام الشبكة مرفق الكهرباء حماية المستهلك