وكيل صحة البحيرة يتابع حالة الأطفال المصابين بحادث أبو حمص.. صور

زار الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، صباح اليوم الثلاثاء، مستشفى الأطفال التخصصي بأبو حمص للاطمئنان على حالة الأطفال المصابين في حادث انقلاب سيارة كانت تقل أطفالًا في سن الحضانة على طريق أبو حمص - دمسنا.

وكيل صحة البحيرة يتابع حالة المصابين

وخلال زيارته، تفقد وكيل الوزارة، جودة الخدمة الطبية المقدمة للأطفال المصابين، ونقل روح الطمأنينة لهم ولأهاليهم وذويهم، مؤكدًا أنهم في أيدي أمينة ويتلقون الرعاية اللازمة على أعلى مستوى، مشددًا على تلبية جميع احتياجاتهم، وتمنى لهم السلامة والشفاء العاجل بإذن الله.

يُذكر أن مستشفى الأطفال التخصصي بأبو حمص استقبل صباح اليوم 12 طفلًا مصابًا في سن الحضانة، جميعهم من أبو حمص، جراء حادث انقلاب سيارة "تومناية" على طريق أبو حمص - دمسنا، قام فريق الاستقبال بالمستشفى فورًا بتقديم الإسعافات الأولية لجميع الأطفال المصابين وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وأشاد الدكتور هاني جميعة، بالجهود المبذولة من قبل الفريق الطبي المتعامل مع الحادث، وقدم الشكر والتحية للدكتور محمد غزلان، مدير المستشفى، وللفريق الطبي، ولكافة العاملين بالمستشفى.

وشدد على ضرورة العمل المستمر بجد وتفانٍ وإخلاص، وحثهم على تحسين جودة الخدمة المقدمة، حيث يُعتبر مستشفى الأطفال التخصصي المستشفى الوحيد المتخصص للأطفال في المحافظة، ويجب الاستفادة القصوى من امكانياته المتميزة التي تضاهي المستشفيات الجامعية الكبرى.

انقلاب سيارة حضانة بترعة في البحيرة

تعرضت محافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، لحادث مروع هز القلوب، حيث انقلبت سيارة حضانة محملة أطفال في ترعة بطريق أبو حمص، نتج عن هذا الحادث الأليم إصابة 12 طفل وطفلة أطفال وتم نقلهم فورًا إلى مستشفى الأطفال التخصصي بقرية دمسنا لتلقي العلاج اللازم.

والمصابين هم كل من: "ا.ع، (6 سنوات)، ر.ن، (6 سنوات)، م.ا، (5 سنوات)، م.ح، (4 سنوات)، ر.ع،( 6 سنوات)، م.ا، (6 سنوات)، ع.ر، (5 سنوات)، ر.ح، (5 سنوات)، س.ا، (4 سنوات)، ع.ح، (3 سنوات)، م.ا، (6 سنوات)، ع.خ، (4 سنوات)".

وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة من جانب الأجهزة المختصة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.