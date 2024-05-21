ads
الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 10 أطفال بحادث انقلاب سيارة حضانة بترعة في البحيرة

صورة إرشيفية
صورة إرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تعرضت محافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، لحادث مروع هز القلوب، حيث انقلبت سيارة حضانة محملة أطفال في ترعة بطريق أبو حمص، نتج عن هذا الحادث الأليم إصابة 10 أطفال وتم نقلهم فورًا إلى مستشفى الأطفال التخصصي بقرية دمسنا لتلقي العلاج اللازم.

وانتقل على الفور، الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة، إلى المستشفى لمتابعة الحالة الصحية للأطفال المصابين بالحادث.

وأكد وكيل وزارة الصحة في تصريحات لـ "البوابة نيوز"، أن حالة الأطفال مستقرة وجار تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم، مشيرًا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفى أبو حمص التخصصي للأطفال.

البحيرة انقلاب سيارة حادث انقلاب سيارة محافظة البحير محافظة البحيرة محافظة البحيرة اليوم مستشفي الأطفال التخصصي حادث البحيرة