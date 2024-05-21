إصابة 10 أطفال بحادث انقلاب سيارة حضانة بترعة في البحيرة

تعرضت محافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، لحادث مروع هز القلوب، حيث انقلبت سيارة حضانة محملة أطفال في ترعة بطريق أبو حمص، نتج عن هذا الحادث الأليم إصابة 10 أطفال وتم نقلهم فورًا إلى مستشفى الأطفال التخصصي بقرية دمسنا لتلقي العلاج اللازم.

وانتقل على الفور، الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة، إلى المستشفى لمتابعة الحالة الصحية للأطفال المصابين بالحادث.

وأكد وكيل وزارة الصحة في تصريحات لـ "البوابة نيوز"، أن حالة الأطفال مستقرة وجار تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم، مشيرًا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفى أبو حمص التخصصي للأطفال.