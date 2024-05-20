ضبط 20 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

حملات تموينية مكبرة بالأسواق في البحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة محمد عبد العال، مدير المديرية

رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية على المخابز والأسواق بمتابعة سمير البلكيمي، وكيل المديرية.

وأسفرت الحملات بمركز الرحمانية تم ضبط 6 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و 7مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و3 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين و7محاضر لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين.

وبحملة مماثلة بمركزى المحمودية وبدر تم ضبط 40 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية وبدال تموينى لتصرفه فى سلع تموينية بمبلغ 8000 جنيه لتحقيق أرباح غير مشروعة كما تم تحرير محضرين لبدالين تموينين لغلقهم محلاتهم فى مواعيد العمل الرسمية و6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

كما تمكنت إدارة تموين الدلنجات من ضبط 114 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية و 40 شيكارة سماد و10شكائر أسمنت مجهولة المصدر كما تم تحرير 5 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

وبمركزى إيتاى البارود وأبو المطامير تم ضبط 20 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر و مستودع غاز تصرف فى 400 أسطوانة غاز منزلية لتحقيق أرباح غير مشروعة ومحطة وقود لعدم الإعلان عن الأسعار بالإضافة لضبط مخبز قام بتجميع 86 بطاقة تموينية و17 مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و6 مخابز لتصرفهم فى 122 شيكارة دقيق بلدى مدعم كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وعلي جانب آخر، أعلنت مديرية التموين بمحافظة البحيرة، عن استقبال الشون والصوامع، 203 ألف طن قمح حتي الآن بموسم الحصاد الحالي، الذي يستمر حتي شهر أغسطس المقبل، حيث تم تجهيز 37 مركز تجميع بالمحافظة، مشددة المديريى إنه يتم تذليل كافة العقبات أمام المزارعين حتى تحقق المحافظة أكبر كمية توريد هذا العام، لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف نظراً لأهمية محصول القمح كمحصول إستراتيجي هام.