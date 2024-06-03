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الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تعليم الدقهلية تطلق تطبيقا إلكترونيا للتسجيل على نظام الدمج

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية فى بيان لها اليوم الإثنين، إطلاق تطبيق إلكتروني للتسجيل على نظام الدمج التعليمي.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالتيسير على المواطنين وتماشيا مع سياسة الرقمنة بالجمهورية الجديدة، وبتعليمات من أحمد والي وكيل المديرية، ودكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام، ودكتور وليد شعيب مدير إدارة التربية الخاصة.
وأوضح بيان مديرية التربية والتعليم في محافظة الدقهلية، أنه تم إطلاق أول تطبيق إلكتروني للتسجيل على نظام الدمج التعليمي لجميع المراحل التعليمية، لتخفيف العبء على ذوي الهمم وأولياء أمورهم، وتيسيراً لإجراءات التقدم للدمج التعليمي بالمراحل المختلفة.

وأعلنت المديرية عن توفير رقم 01069205536  للتواصل والاستفسار عن طريق الواتس فقط، ورابط التطبيق: ‏http://damg24.edudk.net/

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