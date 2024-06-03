يوري مرقدي يفجر مفاجأة عن أغنية «عربيٌ أنا»: حظها غريب في مصر

كشف الفنان اللبناني يوري مرقدي، تفاصيل تُحكى لأول مرة عن أغنية “عربيُ أنا”، كما كشف أسباب اختفائه الطويل رغم النجاح والشهرة الواسعة التي حققها.

وقال يوري مرقدي: “أنا ذهبت لأبحث عن نفسي، وأغنية عربي أنا كانت بالنسبة لي حالة وكتبتها بكل صدق، وما لا يعرفه البعض أني أرسلتها أولًا للفنان كاظم الساهر وإلى مدير أعماله، ولحسن حظي لم يعودا يكلموني أو يبدوا رأيهما فيها، وهنا فضلت أن أصدرها بصوتي".

يوري مرقدي: “عربيُ أنا” حظها غريب

وتابع يوري مرقدي خلال تصريحات إذاعية على “نجوم إف أم”: "أنا من أول يوم بقول أني مؤدي لأعمالي، ونجاح أغنية عربيٌ أنا كان باهرًا لدرجة كبيرة ولفيت العالم وغنيت في أماكن لم تكن تخطر على بالي مثل المكسيك وأوروبا كلها، وكانت البداية صاخبة وفيه حفلات وسفر، وأعتقد توقيت الأغنية والعوامل المحيطة بها مثل وأنا أغني فصحى بهذا الشكل وكان ستايلها مختلف تمامًا وهذا المزيج جعلها تأخذ حظ غريب، ولم أتنفس من بعدها بسبب زحام الأعمال الفنية وأصبح عندي بيت في مصر ومقيم هنا".

قال الفنان يوري مرقدي عن العمل السينمائي الوحيد له، وهو “الحياة منتهى اللذة”: "هذا الفيلم طرح سنة 2005 وأجد شباب عندهم 16 سنة حاليًا بيقولوا لي بيحبوا أغاني العمل ومش عارف لحقوا سمعوها فين، ولما كلموني صناع الفيلم وقتها وقالوا لي عايزينك معنا في العمل قلت لهم بالتأكيد فيها حاجة غلط أو بتهزروا، وكان دور بطولة وكانت حاجة أكبر من إن دماغي يستوعبها والتجربة كانت بمثابة وسام شرف لي وحاجة خرافية في تاريخي".

وأضاف يوري مرقدي: "للأسف لم أكرر تجربة التمثيل وهذا كان خوف مني، وعرض علي بالفعل ورق ولكن كنت خايف اني اشتغل في عمل يقلل من التجربة التي قدمتها، ولكن نفسي أعود وأمثل من جديد".

يوري مرقدي يثير الجدل بعد رأيه في المساكنة

وظهر الفنان يوري مرقدي في برنامج تليفزيوني، وكشف عن رأيه في المساكنة، قائلًا: "عملنا مساكنة أنا وزوجتي قبل الزواج وماكنش هاممني ولا كنا مستنيين رأي حد في اللي بنعمله وبنتي الكبيرة دلوقتي عملت مساكنة في كندا".

وتابع يوري مرقدي: "إزاي يعني واحدة تتجوز واحد وتتفاجئ بعدها بكام يوم أن فيه حاجات مش عاجبها فيه والجواز ده فكرة مصرية من مئات السنين".