بعد سحب كراسة الشروط.. مزايدة علنية لبيع 50 رأس ماشية بكفر الدوار

شهد كامل غطاس، السكرتير العام المساعد بمحافظة البحيرة، اليوم الإثنين، فعاليات طرح مزايدة علنية لبيع 50 رأس ماشية فرزة انتاجية لمشروع الثروة الحيوانية عاداm، فى إطار حرص محافظة البحيرة على تطبيق أقصى درجات النزاهة والشفافية فى أعمال المزايدات التي يتم إجراؤها من خلال أجهزة المحافظة وضمن جهودها لتعظيم الاستفادة من موارد الدولة وتنمية حركة التجارة والإستثمار.

مزايدة علنية لبيع 50 رأس ماشية لمشروع عاداة بكفر الدوار

وأقيمت الجلسة بقاعة الإجتماعات الكبري بديوان عام المحافظة، وذلك تحت إشراف اللجنة المختصة، وحضور موفق محمود سارى، وكيل وزارة الزراعة ومديري الشئون المالية والإدارية والشئون القانونية وعدد من ممثلي الجهات المعنية.

وشهد المزاد مشاركة عدد من المتقدمين الذين قاموا بسحب كراسة الشروط وتنطبق عليهم الشروط والأحكام القانونية اللازمة، كما تمت المزايدة العلنية بأعلي قدر من الشفافية والنزاهة.

وعلي جانب آخر، عقد السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، اليوم الإثنين، اجتماعاً بشأن مشروع صكوك الأضاحي والإطعام والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارات الأوقاف والتضامن الاجتماعي والتموين والتجارة الداخلية، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على توفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية والعمل على تلبية كافة احتياجاتهم.



جاء ذلك بحضور كلا من الدكتور محمد مصطفى سالم، مدير مديرية الطب البيطري بالبحيرة وسمير البلكيمي، وكيل مديرية التموين وممدوح إبراهيم خاطر، مديرية التضامن الإجتماعى وعبد المجيد محمد الكومي، مديرية الأوقاف والدكتورة أمال حسين الدسوقي، هيئة سلامة الغذاء ، سناء العرابى، مدير إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة.



وخلال الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه من توصيات الاجتماع السابق الخاص بتشكيل لجنة لمناقشـة توجيهات القيادة السياسية فيما يخص مبادرة حياة كريمة لمشروع صكوك الأضاحي والإطعام وذلك من خلال توفير مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية والمدرجة بقوائم وزارة التضامن الإجتماعي والمذكرات الواردة من مديريتي التضامن الإجتماعي و الأوقاف بشأن توزيع ( عدد 1000 دجاجة و 2000 شنطة مواد غذائية و 2 طن لحوم مجمدة من صكوك الإطعام) على الأسر الأولى بالرعاية.

توصيات الإجتماع

واتفق المشاركين في الاجتماع، علي استمرار عمل اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم ( ٢٢٦٧ لسنة ٢٠٢٣)ـ ويتم البدء في التوزيع بحضور اعضاء اللجنة المشكلة يوم الأربعاء الموافق 22 /5 /2024 الساعة 10 صباحاـ تكليف هيئة سلامة الغذاء بالتحقق من مدى صلاحية المواد الغذائية الواردة و كذا مديرية التضامن الاجتماعي بالتحقق من كشوف الأسماء الواردة من وزارة التضامن الاجتماعي، وتكليف إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة بمراجعة توزيع الشنط الغذائية الواردة طبقا للكشوف ومديرية الأوقاف بإخطار مديرية التضامن الاجتماعي بتوقيت وصول المواد الغذائية بوقت كافي.