برلماني: الموازنة أعدت في ظروف صعبة ويجب على الحكومة تخفيض الأسعار

طالب النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، الحكومة بالالتزام بتخفيف الأعباء عن المواطن وتخفيض الأسعار، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بضرورة التخفيف علي محدودي الدخل.

وقال النائب محمود البرعي، خلال كلمته في الجلسة العامة ، إن تقرير لجنة الخطة بشأن الموازنة العامة تضمن توصيات جيدة، ونتمنى من الحكومة تنفيذها، مؤكدا أن الموازنة أعدت في ظروف صعبة جدا، ورغم ذلك نجد الموازنة مستوفية للاستحقاقات الدستورية لنسب الصحة والتعليم والبحث العلمي، وهى موازنة منحازة للفقراء والبسطاء، لكن يجب أن يشعر الفقراء بخفض الأسعار.

وتابع البرعي: "نحتاج لتفعيل حقيقي لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة بتخفيف الأعباء عن البسطاء، وذلك يحتاج إلى دعم الصناعة والزراعة وتعزيز الإنتاج"، معلنا موافقته.