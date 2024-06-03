غرفة الجيزة تتابع انتظام عمليات صرف الخبز والسلع التموينية

تواصل المهندس أسامة الشاهد ، رئيس الغرفة التجارية للجيزة ، صباح اليوم، بأصحاب المخابز من أعضاء الغرفة ، للاطمئنان على انتظام عمليات صرف الخبز والالتزام بتطبيق توجيه وزارة التموين والتجارة الداخلية بتغيير سعر رغيف العيش البلدي المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشا

أكد "الشاهد " انتظام جميع مخابز بمحافظة الجيزة وعددها 1800 مخبزاً انتظمت فى صرف الخبز المدعم للمواطنين، حيث تقوم بإنتاج نحو 21 مليون رغيف لصالح 8 ملايين مواطن مقيدين على 2 مليون بطاقة بالمحافظة لافتا أن ان مخابز المحافظة تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية العالية من حيث جوده الرغيف والالتزام بالأوزان وحسن التعامل مع المواطن.

وفى السياق ذاته ، تواصل رئيس الغرفة التجارية للجيزة مع شعبة المواد الغذائية للاطمئنان على انتظام صرف السلع التموينية من منافذ صرف السلع وفروع جمعيتى بالمحافظة.

ومن جانبهم أكد أصحاب المخابز وأعضاء شعبة المواد الغذائية التزامهم بتطبيق توجيهات الحكومة بما يحقق مصلحة المواطن ، كما طالبوا بتكلفة عادله للخبز المدعم في ضوء التطورات الأخيرة لافتين أن التكلفة لم يحدث بها تغيير منذ 4 سنوات بالرغم من رفع أسعار المحروقات.