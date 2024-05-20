مجلس شئون التعليم بجامعة دمنهور يشيد بانتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني

ترأس الدكتور ماجد شعلة القائم بأعمال نائب رئيس جامعة دمنهور لشئون التعليم والطلاب، اليوم الإثنين، مجلس شئون التعليم والطلاب بجلسته الدورية، بحضور أعضاء المجلس.

وبدأ الإجتماع، بمتابعة سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجميع الكليات للعام الجامعي 2023-2024، والتي انطلقت وفقاً للخريطة الزمنية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات والجداول المعلنة بالكليات.

وأكد شعلة، في بيان له، حرص الجامعة برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس في اتخاذ الإجراءات وكافة التدابير اللازمة، وتوفير جميع الاحتياجات اللوجستية للطلاب مع تقديم كافة سبل الدعم والراحة، بما يحقق انتظام سير أعمال الامتحانات، مؤكداً أيضاً على المتابعة المستمرة خلال الفترتين (الصباحية، المسائية) لإنعقاد الامتحانات منذ انطلاقها وحتى اليوم بكليات: ( الآداب ، التجارة ، العلوم ، التربية للطفولة المبكرة)، مشيداً بجهود عمداء ووكلاء الكليات وكافة القائمين على العملية الامتحانية فى انتظام سير العمل بلجان الإمتحانات.

ووجه شعلة، بضرورة الانتظام بأعمال الكنترولات، لإنجاز أعمال التصحيح، والرصد والمراجعة، تمهيداً لإعلان النتائج في موعدها .

وعلى هامش المجلس تم تكريم الدكتور بهلول سالم وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب على المشاركة الفعالة في مهرجان بؤرة المسرحي.