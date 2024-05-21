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الثلاثاء 21 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالأسماء.. إصابة 12 طفلا إثر انقلاب سيارة حضانة بترعة في البحيرة

مستشفي دمسنا التخصصي
مستشفي دمسنا التخصصي بأبو حمص
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تعرضت محافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، لحادث مروع هز القلوب، حيث انقلبت سيارة حضانة محملة أطفال في ترعة بطريق أبو حمص، نتج عن هذا الحادث الأليم إصابة 12 طفلا وطفلة، وتم نقلهم فورًا إلى مستشفى الأطفال التخصصي بقرية دمسنا لتلقي العلاج اللازم.

والمصابين هم كلًا من: "ا.ع، (6 سنوات)، ر.ن، (6 سنوات)، م.ا، (5 سنوات)، م.ح، (4 سنوات)، ر.ع، (6 سنوات)، م.ا، (6 سنوات)، ع.ر، (5 سنوات)، ر.ح، (5 سنوات)، س.ا، (4 سنوات)، ع.ح، (3 سنوات)، م.ا، (6 سنوات)، ع.خ، (4 سنوات)".

وانتقل على الفور، الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة، إلى المستشفى لمتابعة الحالة الصحية للأطفال المصابين بالحادث.

وأكد وكيل وزارة الصحة في تصريحات لـ "البوابة نيوز"، أن حالة الأطفال مستقرة وجار تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم، مشيرًا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفى أبو حمص التخصصي للأطفال.

 

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