سكرتير عام البحيرة يترأس اجتماع اللجنة العليا للتثمين لمسار مشروع محور المحمودية

عقد اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام بمحافظة البحيرة، اليوم الإثنين، اجتماع اللجنة العليا للتثمين بمركز ومدينة كفر الدوار، بشأن وضع تثمين منازل وأراضي نزع الملكية لمتضرري مسار مشروع محور المحمودية بقرى ومدينة كفر الدوار، وذلك بحضور اللواء عبد العزيز قطاطو، رئيس مركز ومدينة كفر الدوار وأعضاء اللجنة العليا للتثمين التابعة للهيئة المصرية العامة للمساحة، وممثلي مديريات الإسكان والزراعة والإصلاح الزراعي والضرائب العقارية و عدد من ممثلي القرى المتضررة لمسار المحور ورؤساء الوحدات القروية والعُمد والمشايخ.

وأكد السكرتير العام للمحافظة حرص الدولة على وصول مستحقات المواطنين المتضررين لمسار مشروع محور المحمودية وتحديد القيمة السعرية الفعلية للأراضي الواقعة على مسار المشروع من خلال الأسعار الاسترشادية في نفس المناطق.

وأشار السكرتير العام، إلى أن مشروع محور المحمودية "شريان الأمل" سوف يساهم بشكل كبير في تعظيم الإستفادة من الأراضي الواقعة على جانبي المحور، وذلك من خلال إقامة العديد من المناطق الخدمية والإستثمارية، وما ستتيحه تلك المناطق من أنشطة مختلفة تسهم في تلبية المتطلبات التنموية والإستثمارية وتحقيق الرواج الإقتصادي والتنمية بالمنطقة بالكامل.