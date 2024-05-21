الشهادة الإعدادية 2024.. "تعليم البحيرة": انتظام سير الامتحانات في اليوم الأخير

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، على انتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني في يومها السادس والأخير، ووصول أوراق الأسئلة والاجابة وكذا انتظام دخول الطلاب واستقرار العمل وفتح اللجان في مواعيدها المقررة، وبدء الامتحانات دون أي مشاكل أو تسريبات.

امتحانات الشهادة الإعدادية في البحيرة

وأكد وكيل الوزارة، الالتزام بجميع الضوابط المنظمة لسير امتحانات الشهادة الإعدادية، وتنفيذ كافة تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وتقديم كافة سبل الراحة لأبنائنا الطلاب لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية بسهولة ويسر.

حيث يؤدي الطلاب اليوم الثلاثاء 21 مايو امتحان مادة اللغة الانجليزية خلال الفترة من الساعة 9.00 صباحا وحتى الساعة 11.00 صباحا.

من الجدير بالذكر أن ماراثون الشهادة الإعدادية كان قد انطلق يوم الأربعاء الماضي 15 مايو، ليصل اليوم الى محطته الأخيرة، كما بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الثاني بالشهادة الإعدادية بالبحيرة 115 ألف و139 طالب وطالبة، قاموا بأداء الامتحانات أمام 627 لجنة بعدد 18 إدارة تعليمية.

امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2024

ويؤدي 1.6 مليون طالب وطالبة في الصف الثالث الإعدادي على مستوى محافظات الجمهورية لامتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2024، والتي بدأت أمس السبت 18 مايو 2024 وتستمر حتى يوم الخميس 23 مايو 2024.

وفي السياق ذاته اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع الإجراءات اللازمة لتأمين سير الامتحانات بشكل منتظم ونزيه، حيث تم تشكيل غرف عمليات بمركز كل مديرية لمتابعة سير الامتحانات، وتلقي أي بلاغات، والتواصل مع غرف العمليات بوزارة التربية والتعليم، كما تم تكليف لجان متابعة من الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية، والإدارة العامة للتنسيق الأمني بوزارة الداخلية، لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بجميع المدارس، كما تم تخصيص غرف عمليات بوزارة الصحة لمتابعة أي حالات صحية طارئة قد تتعرض لها الطلاب أو أعضاء لجان الامتحانات.

ومن جهتها وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التعليمات للطلاب بضرورة مراجعة المناهج الدراسية جيداً، والحصول على قسط كافٍ من الراحة، وتناول وجبة إفطار صحية، والوصول إلى لجان الامتحانات مبكراً، كما وجهت التعليمات لأولياء الأمور بضرورة تهيئة المناخ المناسب للطلاب للمذاكرة، وتقديم الدعم النفسي لهم، وتجنب التوتر والقلق.