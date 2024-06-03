طلقة اخترقت الوجه.. مصرع فتاة خلال مشاهدتها مشاجرة في الدقهلية

لقيت فتاة مصرعها بطلق ناري اخترق الوجه من العين اليسرى، وذلك خلال مشاهدتها مشاجرة بين عدد من الأشخاص وخروج طلق ناري من أحد طرفي المشاجرة تسبب في وفاتها متأثرة بإصابتها بمدينة المطرية محافظة الدقهلية وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المطرية المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة المطرية من المستشفى المركزي، بوصول فتاة تدعى "جنة ياسر عبد النبي البدراني"، 16 عامًا، مقيمة بشارع بورسعيد بمدينة المطرية، مصابة بطلق ناري في العين أحدث مضاعفات في المخ، توفيت عقب وصولها.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية بقيادة الرائد معاذ جمال، رئيس المباحث، لمكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين أنه أثناء وقوف المتوفاة في شرفة منزلها لمشاهدة مشاجرة في الشارع، أصيبت بطلق ناري في العين، وجرى نقلها للمستشفى ولفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها.

جرى نقل الجثمان لمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة أعمالها.