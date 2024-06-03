سفير تركيا بالقاهرة يلتقي قداسة البابا تواضروس الثاني‎

زار سفير تركيا بالقاهرة صالح موطلو شن قداسة البابا تواضروس الثاني‎ ‎بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مكتبه‎.‎

وأعرب السفير صالح موطلو شن، عن الأهمية التي توليها تركيا لإقامة علاقات ايجابية وتواصل وثيق مع أشقائنا الأقباط المصريين، ‏وذلك خلال اللقاء الذي كان مفعما بالدفء. ‏

وأفاد السفير، بإن السفارة في إطار علاقتها بالمجتمع المصري، تربطها علاقات صداقة وثيقة مع العديد من المصريين الأقباط البارزين ‏في المجالات الثقافية والفنية والاقتصادية‎.‎

وأعرب البابا تواضروس الثاني عن سعادته بلقاء السفير شن، مشيرا إلى أن الأقباط المصريين عاشوا في تركيا يمارسون عبادتهم ‏بحرية، ويتم توفير كافة السبل لعبادتهم. ‏

كما أكد البابا، أنهم يدعمون بشكل كامل حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته، ويقدمون المساعدات الإنسانية، وخاصة الغذاء، وأنهم ‏ينتظروا ويطالبون بوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن‎. ‎

وقال إنهم استقبلوا موقف الرئيس رجب طيب اردوغان حول فلسطين باحترام وتقدير بالغ‎.‎