سفير تركيا بالقاهرة يلتقي قداسة البابا تواضروس الثاني‎

زار سفير تركيا بالقاهرة صالح موطلو شن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مكتبه.
وأعرب السفير صالح موطلو شن، عن الأهمية التي توليها تركيا لإقامة علاقات ايجابية وتواصل وثيق مع أشقائنا الأقباط المصريين، وذلك خلال اللقاء الذي كان مفعما بالدفء.
وأفاد السفير، بإن السفارة في إطار علاقتها بالمجتمع المصري، تربطها علاقات صداقة وثيقة مع العديد من المصريين الأقباط البارزين في المجالات الثقافية والفنية والاقتصادية.
وأعرب البابا تواضروس الثاني عن سعادته بلقاء السفير شن، مشيرا إلى أن الأقباط المصريين عاشوا في تركيا يمارسون عبادتهم بحرية، ويتم توفير كافة السبل لعبادتهم.
كما أكد البابا، أنهم يدعمون بشكل كامل حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته، ويقدمون المساعدات الإنسانية، وخاصة الغذاء، وأنهم ينتظروا ويطالبون بوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن.
وقال إنهم استقبلوا موقف الرئيس رجب طيب اردوغان حول فلسطين باحترام وتقدير بالغ.