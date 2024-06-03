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الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تخصيص 410 ساحات ومسجد لأداء صلاة عيد الأضحى بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اعتمدت مديرية أوقاف القليوبية برئاسة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، أماكن صلاة عيد الأضحى في محافظة القليوبية، والتي بلغ عددها 410 ساحة بالمساجد الكبرى ومراكز الشباب والأندية والأراضي الفضاء بالقرى والمراكز، حيث أعلنت المديرية بالتنسيق مع المحافظة استعدادات تجهيز الساحات لاستقبال المصلين أول أيام عيد الأضحى المبارك.

أوضح الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أنه جرى اختيار 410 ساحة ومسجد ضمن أماكن صلاة عيد الأضحى في محافظة القليوبية، مشيرا أن الأماكن منتشرة في كل المراكز والمدن والقري والاحياء بالقليوبية بالتنسيق مع الشباب والرياضة ومراكز الشباب والأهالي حيث تأتي الاماكن في النوادي ومراكز الشباب والأراضي الفضاء.


أوضح وكيل وزارة الأوقاف أنه جاري حاليا تجهيز أماكن صلاة عيد الأضحى في محافظة القليوبية والتي تشمل بعض الأماكن العامة لأداء صلاة العيد في 410 مسجد وساحة في مختلف أنحاء المحافظة وفق الضوابط المعلنه لإقامة الصلاة وخطبة العيد.

أسماء ساحات العيد

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