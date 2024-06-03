مصرع شخص واصابة 2 في مشاجرة بسبب اللهو بأكياس المياه بالدقهلية

لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين، اثر وقوع مشاجرة بين مجموعة من الشباب بقرية ميت عاصم التابعة لمركز منية النصر، في محافظة الدقهلية، نتيجة الهزار واللهو بأكياس المياه مما تسبب في وقوع الحادث وجرى نقل الجثمان للمشرحة والمصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعميد كريم حمدي، مأمور مركز شرطة منية النصر، بنشوب مشاجرة بين مجموعة من الشباب بقرية ميت عاصم دائرة المركز، ووجود متوفى ومصابين.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر بقيادة الرائد محمد صبح، رئيس المباحث، لمكان البلاغ.

وبالفحص والتحريات تبين أن طرفي المشاجرة هما:" هشام جمال عبدالعال أحمد، 22 عامًا، نجار مسلح، وحسام أ.ح.أ.ال.، 22 عامًا، دبلوم صناعي، مقيمان بقرية ميزانية ميت عاصم، طرف أول، وحسام ال.ع.ال.، 21 عامًا، طالب بكلية الهندسة جامعة السلاب، وأحمد م.ع.ال.، 22 عامًا، عامل عادي، وحازم م.ال.ع.ال.، 21 عامًا، طالب بالفرقة الثانية كلية تربية رياضية، ومحمد ر.م.ع.، 21 عامًا، طالب بالفرقة الثالثة حاسبات ومعلومات بدمياط، جميعهم مقيمين بميت سلسيل، طرف ثان".

وكشفت التحريات أن المشاجرة نشبت بسبب إلقاء الطرف الأول أكياس مياه على الطرف الثاني، حال سيره على الطريق مستقلًا سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم "د ج د 2318". وأسفرت المشاجرة عن وفاة هشام جمال عبدالعال أحمد، 22 عامًا، نجار مسلح.

وتبين بالكشف الظاهري على الجثمان، وجود كدمات وسحجات بالعين اليسرى، ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة، فيما أصيب "حسام أ.ح.أ.ال"، 22 عامًا، بجرح قطعي بالشفة السفلية والرأس من الخلف، و"حسام ال.ع.ال.، 21 عامًا، بعقر كلب بالفخذ الأيسر. وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، والمصابين لمستشفى منية النصر لتلقي العلاج.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.