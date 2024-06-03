من روسيا وليبيريا.. ميناء دمياط يستقبل سفن قمح ضخمة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادر 7 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة، منها السفينة “OCEAN S” والتي ترفع علم ليبيريا ويبلغ طولها 169 متر وعرضها 26 متر قادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ25200 طن من القمح لصالح القطاع الخاص والسفينة “THALASSINI” والتي ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 230 م وعرضها 32 م قادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 63000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 39949 طن تشمل 5707 طن يوريا و 1773 طن ملح معبأ و 1500 طن مولاس و428 طن بودرة جبس و2300 طن علف بنجر و1250 طن أسمنت معبأ و 14152 طن كلينكر و 12839 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 57533 طن تشمل 23893 طن قمح و17299 طن ذرة و5129 طن حديد و2400 طن فول صويا و8100 طن خردة و712 طن ابلاكاش .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 810 حاويات مكافئة وعدد الحاويات الوارد 254 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2699 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 27720 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 172406 طنًا .

كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1110 أطنان قمح متجه إلى صوامع القليوبية، وقطار بعد أن فرغ 21 حاوية 40 قدم قادم من ميناء أكتوبر الجاف ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5132 حركة .